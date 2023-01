Členky Združenia pazovských žien pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka včera usporiadali tradičné priadky.

Staropazovčanky si tentoraz na priadky do Klubu VHV pozvali aj hostky z viacerých dedín, s ktorými rozvíjajú dobrú a úspešnú spoluprácu. Na priadkach v Pazove boli členky Asociácie spolkov žien z Pivnice, z Báčskej Palanky, zo Selenče, z Lalite, Báčskeho Petrovca, Hložian a Aradáča.

V mene hostiteliek na sobotňajších priadkach ženám zdarnú prácu pri zhotovovaní ručných prác zaželali a srdečne ich v tomto prostredí privítali Libuška Lakatošová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Anna Horvátová, predsedníčka pazovského združenia, v mene ktorého program moderovala Anna Balážová.

Lakatošová pochválila čulú činnosť všetkých členiek asociácie s dôrazom na Združenie pazovských žien, ktoré je jedným z ôsmich úspešných programových foriem spolku.

Podľa slov Balážovej počas dlhých zimných večerí kedysi naše mamy a staré mamy sa stretávali na priadkach, kde sa venovali ručným prácam a ony ako pokračovateľky tejto peknej tradície sa usilovali sprítomniť, ako to voľakedy bolo na priadkach v tomto prostredí, čo sa im veru aj podarilo.

V kratšom literárno-hudobnom programe v podaní hostiteliek vystúpila spevácka skupina Združenia pazovských žien, vokálna sólistka A. Horvátová, vlastné básne zarecitovala Katka Potranová, ktoré napísala pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Pazovy. Členkou Združenia pazovských žien je aj Katarína Verešová, archivárka v Ústrednom archíve SEAVC na Hurbanovskej fare v Starej Pazove, ktorá vo svojom texte veľmi trefne sprítomnila, ako to bolo voľakedy na priadkach. Text napísala v pazovskom slovenskom nárečí, takže mal o to väčšiu hodnotu, lebo bol spätý s tamojším prostredím.

Šikovné ženské ruky na priadkach v Pazove zhotovovali pekné ručné práce a v Klube VHV vládla dobrá nálada a vzájomne bolo pekne tak hostkám, ako aj hostiteľkám. Nechýbala ani bohatá ponuka tradičných staropazovských jedál.