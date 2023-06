Keď ide o rodinu v kríze, najčastejšie prihláška prichádza od iných subjektov, teda mimo rodiny, od príbuzných tej rodiny alebo zo systému v spoločnosti. Sami členovia rodiny sú zaťažení problémami krízy v rodine, takže akoby si vlastne tú krízu ani neuvedomovali.

Riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec Biljana Drakulićová o kríze v rodine ďalej povedala:

„Často sa stáva, že robíme v rodine materiálne nezabezpečenej a ten, kto robí v systéme spoločnosti materiálnu pomoc tej rodiny, môže veľmi dobre vidieť, či preceniť a po služobnej povinnosti otvára predmet práce s tou rodinou, lebo spoznáva problémy tej rodiny, s ktorými rodina zápasí. Stáva sa, že keď sama rodina prihlási krízu vo svojej rodine, ich očakávania sú rýchle riešenie krízy už na začiatku procesu. Prídu do Strediska pre sociálnu prácu, prihlásia krízu a očakávajú riešenie na samom štarte. Keď ich zoznámime s procedúrou, vtedy vlastne cúvajú, nie je to často, ale práve v takom prípade máme odpor a nie vtedy, keď sa už dostanú do nášho procesu pomoci. Vtedy sa už nestáva, že ustupujú. Najčastejšie rodina príde k nám s jedným problémom, ale keď sa my už dostaneme hlbšie do krízy rodiny, vtedy zisťujeme, že je tých problémov viac. A stredisko vlastne musí rozpracovať taktiku, ako sa bližšie vžiť do situácie v tej rodine. Každá rodina v kríze požaduje podporu. My vlastne aj usmerňujeme také rodiny, kde si môžu ďalej v spoločnosti hľadať pomoc.“

Pri Stredisku pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec pôsobí Poradňa pre rodinu a manželstvo už 11 rokov. V nej sú angažovaní terapeuti pre rodinnú systémovú terapiu, povolaním sú psychológovia a ľudia, ktorí špecializovali meditáciu. A zdroje tej poradne stredisko maximálne využíva pre rodiny v kríze, ktoré sú už v systéme. Posledne je táto služba pozoruhodne využitá a je vlastne prístupná všetkým občanom našej obce, čo má veľký ohlas. Predovšetkým keď ide o nejaké ťažkosti, ktoré majú rodičia s deťmi v rozvoji, keď sa nemôžu dostať z krízy, na ktorú rodina narazila, a to je naozaj dobre. Preto zo strediska pozývajú občanov aj touto cestou, aby využívali túto službu, ak majú takú potrebu. Telefónne číslo strediska je 2280057, na ktoré si môžu objednať termín v poradni. To, čo nie je dobre, ako konštatovala B. Drakulićová, je, že tých termínov nie je nadostač. Sú rodiny, ktoré sú už v systéme a dostávajú pravidelne termíny a mimo toho súrne možno prijať iba rodinu, ktorá má naozaj vyhrotenú krízu, ktorú treba súrne riešiť.

Ako reagovať na traumu?

„To závisí od osoby do osoby. Niekto iba prijme informáciu a nemá nijakú emóciu a zasa niekto iný hneď prejaví aj tú emóciu. Dôležité je, ako hovoriť s deťmi, teda s najcitlivejšími členmi rodiny. Najprv musíme dávať na seba pozor, lebo dieťa to vidí a cíti, ako my reagujeme na traumu. Treba deťom hovoriť o svojich citoch, emóciách. Ak sa ja bojím, mám strach, dieťa to pochopí, že aj ono môže prejaviť svoje city. Mnoho sa hovorilo o tom návrate do rutiny. Treba sa vrátiť, ale nie po každú cenu. Treba s deťmi hovoriť, či ich niečo trápi pri návrate do rutiny, aby mali bezpečné prostredie v rodine. Keď sa dosiahnu tie podmienky pre návrat do rutiny, to znamená, že dieťa čiastočne prekonalo traumu a je pripravené vrátiť sa do každodennosti.“

Dôležité je, aby v tom dospelí pomohli deťom, podporili deti, komunikovali s nimi, hovorili o všetkom. To je aj ich zodpovednosť, aj povinnosť.