Červený kríž Stará Pazova v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova a Občianskym združením Snaga prijateljstva v Belehrade dňa 15. júna zorganizovali v Klube seniorov v mestskom parku tribúnu pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na senioroch.

Deň boja proti násiliu sa vo svete po prvý raz pripomenul 15. júna 2006 a iniciátorom jeho pripomínania bola Medzinárodná sieť pre prevenciu násilia páchanom na senioroch. V Srbsku si na tento dátum pripomínajú od roku 2007, a to z iniciatívy Červeného kríža Srbska a siete HumanaS. Odvtedy sa tento dátum každoročne pripomína v úzkej spolupráci verejného a občianskeho úseku.

Na štvrtkovej tribúne v Starej Pazove o dejinách pripomínania si dňa boja proti násiliu na senioroch hovorila Branka Pantelićová, odborná spolupracovníčka v Červenom kríži Stará Pazova. Nadežda Satarićová z uvedeného združenia sa zmienila o rizikových faktoroch násilia a jeho prevencii, kým Zlata Bjelićová zo Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova o úlohe strediska v prevencii a ochrane pred násilím na starších ľuďoch. Ako uviedla Satarićová, my ešte stále žijeme v spoločnosti, ktoré je zaťažená násilím.

Podľa štatistických údajov ženy sú najzraniteľnejšie a najviac trpia zneužívaním a násilníci môžu byť z rôznych vekových, rodových a sociálnych kategórií.

To, čo je veľmi dôležité, ako odznelo na tribúne, ak spozorujete akékoľvek týranie, mali by ste sa porozprávať s niekým, komu dôverujete, pomoc je nevyhnutná a týraná osoba by nemala mlčať, ale zastaviť násilie týmto spôsobom. Za prvých päť mesiacov v roku 2023 medzi 18 zavraždenými ženami v Srbsku až 6 boli staršie než 65 rokov. Až16 percent žien vo veku 65 až 74 rokov zažilo nejakú formu násilia. Toto násilie je však skryté, pretože obete sa ho len zriedka rozhodnú prihlásiť.

Násilie na senioroch je veľkým zdravotným a sociálnym problémom – tí, ktorí ním trpia, ho vo všeobecnosti neradi prihlasujú a mladí ľudia dostatočne nerozumejú ich potrebám.