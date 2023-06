Podľa plánu a programu Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na rok 2022/2023 predškolský program malo absolvovať 456 detí v 20 oddeleniach: v Petrovci 221, v Kulpíne 94, v Maglići 93 a v Hložanoch 48 detí.

Inak v tejto predškolskej ustanovizni je 100 detí v prípravných oddeleniach (Petrovec 42, Maglić 28, Kulpín 15 a Hložany 15). Celú ustanovizeň tvorí 58 zamestnancov, z čoho 32 vychovávateliek a 8 zdravotných sestier – vychovávateliek.

Zvyčajne sa deti záverečného ročníka Predškolskej ustanovizne Včielka z celej Báčskopetrovskej obce na konci školského roka v júni zoskupia na nádvorí predškolskej ustanovizne v Báčskom Petrovci na záverečnom programe.

Vychovávateľky tradičný spoločný záverečný program zorganizovali včera podvečer (vo štvrtok 15. júna). Nie však v škôlke, ale vo veľkej sále Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Hoci je sála pomerne veľká a je tam 370 miest na sedenie, v tej chvíli detí, vychovávateliek, hostí a rodičov či starých rodičov, ktorí prišli povzbudiť svoje ratolesti, tam bolo takmer dvojnásobne.

Na úvod programu, ktorý pomenovali Spieva celá škôlka sa prihovorila riaditeľka PU Včielka Anna Laćarková, a potom sa to roztočilo tancami, recitáciami a spevom.

Prípravné ročníky pre školu so svojimi vychovávateľkami z oddelení z celej obce po slovensky a po srbsky predviedli to, čo si pripravili počas vyučovacieho cyklu. Na harmonike ich sprevádzala vychovávateľka Alenka Pavelová. Nielen tí najstarší škôlkari, ale aj tí mladší petrovskí škôlkari.

Uvádzali ich moderátorky programu Andrea Stanivuková a Aleksandra Sokolovićová.

Celkom na záver si na javisko zastali všetci účastníci programu a spoločne si zaspievali dve pesničky na rozlúčku.

Vskutku sa týmto veselým programom prípravné ročníky rozlúčili so svojimi učiteľkami a na jeseň sa už nevrátia do škôlky, ale si už sadnú do školských lavíc.