Keď sa konečne na jar rozhodneme aktivovať, mnohí sa sťažujú, že kilogramy nemožno znížiť želaným tempom, alebo sa ich nemožno zbaviť vôbec. Najdôležitejšou príčinou sú vždy chyby v stravovaní.

Prvou je nepravidelné stravovanie. Podstatné pre naše zdravie je stravovať sa pravidelne a nevynechávať vnášanie jedla počas niektorej časti dňa. Ideálne by bolo, aby sme denne jedli päťkrát, a to na každé tri hodiny a z tých päť jedál tri aby boli objemnejšie a dve menej objemné: v tvare desiatej.

Prejedanie je nezdravý vzťah ku strave, kde vnášame v niektorej časti dňa omnoho viacej jedla ako je to nášmu telu potrebné. Tak obťažujeme žalúdok a zvyšok stravy sa skladuje ako masti, ktoré sa neskoršie ťažko eliminujú z tela.

Jedlo, ktoré sa servíruje v reštauráciách, je najčastejšie veľmi slané a pikantné, čo zapríčiňuje, že sa po jeho konzumovaní cítime nafúkaní a opuchnutí.

Rýchle vyprážané jedlo obsahuje aditíva. Dlhodobé konzumovanie takého jedla môže mať katastrofálne následky na naše zdravie.

Rigorózne diéty sú veľmi zlé, presnejšie, na dlhší čas zapríčiňujú drastické spomalenie metabolizmu a môžu zapríčiniť hormonálnu nerovnováhu. Takže máme prípady u niektorých ľudí, ktorí majú nadváhu a celý život držia nejaké diéty.

Fast food je prvoradým problémom dneška. Jedlo máme chápať ako palivo pre naše telo, aby sme z neho vyťažili to, čo je telu potrebné a čo je preň najlepšie. Iba vtedy sa budeme ozajstne cítiť lepšie a zdravšie.

Ktoré potraviny treba vyradiť z jedálnička?

Sladkosti

Ako príklad uvedieme porovnanie: 100 g kuracieho mäsa obsahuje okolo 100 kalórií a 100 g čokolády obsahuje okolo 500 – 600 kalórií, čo je u niekoho jedna tretina denného vnášaného jedla. Zhodneme sa v tom, že je rovnako ľahko zjesť 100 g čokolády, ako aj 100 g kuracieho mäsa. Medzitým v 100 g mäsa máme dosť proteínov a živín, ktoré sú dobré pre naše telo, a v 100 g čokolády máme veľké množstvo tzv. jednoduchých cukrov, ktoré sa najťažšie eliminujú z nášho tela, teda posledné sa spaľujú, čo zapríčiňuje rýchle zvýšenie inzulínu v krvi, a potom aj rýchleho klesania energie. Uzavrite sami, čo je lepšie pre vaše telo!

Alkohol

To sú takzvané tekuté alebo prázdne kalórie, o ktorých nemáme pocit, že ich vnášame do tela, a ktoré nepočítame do počtu kalórií, ktoré sme do organizmu vniesli počas dňa. V podstate je pravda, že alkohol obsahuje dosť kalórií, napr. 0,5 l piva má 250 kalórií. Obsahuje aj veľké množstvo sladidiel chuti, tak po konzumovaní piva sú časté bolesti hlavy. Pravidelné pitie alkoholických nápojov spôsobuje vytváranie podkožnej vody, a tak sa človek cíti plný plynov.

Čipsy, biely chlieb, šťavy a bublinkové nápoje – taktiež treba vyradiť.

Zdroj: Blic žena