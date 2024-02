Čierny kašeľ (lat. pertussis) je vysoko infekčná bakteriálna choroba, ktorá postihuje pľúca a dýchacie cesty. Je známa aj ako divý kašeľ (po srbsky veliki kašalj). Zapríčiňuje ho baktéria v ústach, nose a hrdle infikovanej osoby. Choroba, ktorá bola vykorenená pred mnohými rokmi, je opäť medzi ľuďmi, väčšinou medzi deťmi.

O tom, aké sú príznaky čierneho kašľa, aké komplikácie spôsobuje a ako sa on lieči, sme sa porozprávali s Dr. Annou Balážovou, špecialistkou všeobecnej medicíny v staropazovskom Dome zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja.

„Čierny kašeľ je vysokoinfekčné ochorenie dýchacieho systému, pre ktoré sú typické dlhotrvajúce a úmorné záchvaty kašľa. Inkubačná doba trvá 7 až 21 dní a nakazená osoba je infekčná v prvých dvoch týždňoch ochorenia. Hlavnou príčinou vzniku je baktéria Bordetella pertussis, ktorá sa prenáša kvapôčkovou cestou, a to kýchaním, kašľaním, rozprávaním z chorého človeka. Prvé štádium choroby trvá 10 až 15 dní a na začiatku má príznaky prechladnutia. Medzi hlavnými príznakmi sú horúčka, jemné pokašlávanie, bolesť hrdla, zachrípnutie, zápal očných spojoviek, dehydratácia, nechutenstvo do jedla,“ povedala Dr. Balážová a doložila, že druhé štádium choroby trvá niekoľko týždňov (1 – 5) a v tomto štádiu záchvaty kašľa sú častejšie v nočných hodinách. „Najviac sú ohrozené najmenšie deti do jedného roka, ktoré proti čiernemu kašľu neboli zaočkované, resp. im neboli podané všetky dávky základného očkovania, chronicky chorí, tehotné ženy a seniori. V niektorých prípadoch, najmä u malých detí, môže dochádzať ku vzniku komplikácií, napríklad k pneumónii (zápalu pľúc). Medzi ďalšie komplikácie spojené s čiernym kašľom patria: sťažené dýchanie, malé deti môžu dostať kŕče a upadnúť do bezvedomia a pod. Niekedy sú záchvaty sprevádzané zvracaním, cyanózou, veľkou vyčerpanosťou organizmu.“

O diagnostike čierneho kašľa špecialistka všeobecnej medicíny v staropazovskej zdravotníckej ustanovizni Balážová povedala, že príznaky sú totožné s inými infekčnými respiračnými ochoreniami. Je veľmi dôležitá správna diagnostika pozostávajúca z vyšetrenia, kde lekár podľa typu a zvuku kašľa, výterov z nosa alebo z hrdla, laboratórnych testov a röntgenu potvrdí, či ide o čierny kašeľ.

Liečba čierneho kašľa prebieha pod lekárskym dohľadom. Základom liečby čierneho kašľa je podávanie antibiotík, najčastejšie zo skupiny makrolidov, ktoré predpisuje lekár. Čím skôr sa s antibiotickou terapiou začne, tým je priebeh ochorenia priaznivejší a znižuje sa riziko prenosu baktérií na ostatných ľudí,“ prízvukovala spolubesedníčka.

V závislosti od prípadu a stavu pacienta uplatňuje sa aj inhalácia a oxigenoterapia. Osoba s čiernym kašľom by mala byť izolovaná od ostatných, aby sa zabránilo nakazeniu ostatných osôb a najzraniteľnejšia skupina sú deti mladšie ako rok. Podľa slov Dr. Balážovej veľmi je dôležitá i prevencia, kde patrí očkovanie detí, sledovanie priebehu kašľa a počas šestonedelia sa s novorodencom vyhýbať návštevám a veľkým rodinným oslavám.

V Obci Stará Pazova bolo doteraz evidovaných 6 prípadov ochorenia čierneho kašľa, po jeden prípad v Starej a Novej Pazove a štyri v Podunajsku. Ide o tri neočkované bábätká a ostatné sú školopovinné deti. Najväčšiemu riziku sú vystavené deti do 2 mesiacov alebo deti, ktoré neboli riadne očkované. Preto všetci lekári apelujú na rodičov, aby priviedli svoje deti na pravidelné očkovanie, pretože ide o úplne bezpečnú petovalentná vakcínu. Začína sa podávať od druhého mesiaca života, potom sa primárna séria podáva v troch dávkach a preočkovanie je v druhom roku a pred odchodom do školy.