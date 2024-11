K blížiacim sa najkrajším sviatkom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlásil súťaž o najkrajšiu výtvarnú prácu žiakov základných a materských škôl na tému Vianočná rozprávka. Témou súťaže sú teda Vianoce, ale i Mikuláš, Lucka, Nový rok, zimné obyčaje a reálie súvisiace so zimou.

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci nižších a vyšších ročníkov základných škôl, ale aj žiaci materských škôl, teda škôlkari. Je to teda výzva pre všetkých výtvarníkov v týchto vekových skupinách. Pritom práce môžu byť realizované ľubovoľnou technikou (kresba, akvarel, tempera, koláž…), spresnený je len formát, ktorý nemá byť väčší ako 353 x 500 mm (B3). Z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pripomínajú, že ku každej práci je potrebné uviesť meno žiaka, ročník, školu, mesto a kontakt na žiaka, resp. na pedagóga. Výtvarné práce treba zaslať poštou, alebo priniesť osobne na adresu ÚKVS (Ulica Arsu Teodorovića 11, 21 101 Nový Sad) najneskoršie do 2. decembra 2024.

Pre účastníkov súťaže aj tohto roku organizátori pripravia primerané odmeny. Práce budú hodnotiť naši uznávaní výtvarní umelci a pedagógovia, ktorí urobia selekciu prác pre spoločnú výstavu, a tie najlepšie práce budú vytlačené vo forme pohľadníc.