Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že z Belehradu do Budapešti bude možné cestovať rýchlovlakom najneskôr do marca 2026.

„Bolo by to oveľa skôr, ale kvôli trom kilometrom cez centrum Budapešti to bude trvať trochu dlhšie, ale najneskôr v marci 2026 bude zriadená vysokorýchlostná železnica medzi Belehradom a Budapešťou,“ povedal prezident po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Zároveň informoval, že témou ich stretnutia bola aj výstavba ropovodu v Maďarsku.