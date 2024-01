Tak ako v Srbsku po slovensky vychádzajú viaceré kalendáre – v Báčskom Petrovci Národný kalendár a Slovenský svetový kalendár, v Starej Pazove Pazovský kalendár a Kovačici Kovačický kalendár, aj Slováci v Maďarsku majú dva kalendáre, ktoré vychádzajú po slovensky. Jeden je Čabiansky kalendár vychádzajúci v Békešskej Čabe a druhý Náš kalendár vydávaný v Budapešti. Práve na tento posledný si trochu viac posvietime.

Priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku sa potešili, keď koncom novembra vyšiel Náš kalendár na rok 2024. Je to publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o.

Náš kalendár na rok 2024 je praktické a podnetné čítanie. Obsahovo, tematicky a žánrovo pestrá ročenka prináša množstvo zaujímavých príspevkov a farebných fotografií z politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí Slovákov v Maďarsku.

„Naším cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2024 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než ,ibaʽ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2024 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním,“ napísal Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm.

Redaktori Eva Fábiánová, Andrea Kiss-Kohut, Zlatko Papuček a Atila Rusnák pod vedením zodpovedného redaktora a konateľa spoločnosti SlovakUm, s. r. o., Imricha Fuhla vytvorili ucelené viac ako 240-stranové dielo plné zaujímavostí.

„Jednoznačne môžem povedať, že publikácia Náš kalendár 2024 je bohatou studnicou informácií o živote Slovákov v Maďarsku. Každý z nás – či mladý, či starší si v ňom nájde zaujímavý článok, dokonca môžeme povedať, že nás nielen informuje, ale je pre nás aj motivačným prvkom k tvorivosti a spolupráci,“ vyjadrila sa Helena Rusnáková o tejto ročenke.