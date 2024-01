Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny informuje, že aj tento týždeň budú organizované dobrovoľné odbery krvi.

V stredu bude možné darovať krv v Báčskej Palanke, a to v miestnostiach Červeného kríža od 8.00 do 12.00 hodiny, ako aj od 14.00 do 18.00 hodiny, v Pančeve, takisto v miestnostiach Červeného kríža, od 9.00 do 12.00 hodiny, v Novom Sade v budove súdu od 8.00 do 12.00 hodiny a v Hložanoch v Dome kultúry od 11.00 do 13.00 hodiny.