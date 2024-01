Prvá časť malého seminára Poď sa vypísať sa konala od 8. do 10. decembra minulého roku, kým dielňa Detské divadlo tohto seminára bola realizovaná 5. a 6. januára v priestoroch Ochotníckeho divadla Janka Čemana.

Dielne Detské divadlo sa na 7. ročníku malého seminára Poď sa vypísať zúčastnilo 9 detí, vekovej kategórie od 4 do 10 rokov. Je zaujímavosťou, že sa dielne zúčastnili iba dievčatá z Pivnice a jedno dievča z Báčskeho Petrovca.

„Cieľom tejto dielne bolo zoznámiť deti s divadlom, javiskovým pohybom, ako aj so samotným priestorom, na ktorom sa divadelné predstavenie inscenuje. Cez hry tvorivej dramatiky sme spracovávali zoznamovanie sa medzi sebou, hry dôvery, pohybové hry, čítali sme rozprávku, z ktorej by mal vzniknúť aj dramatický text. Zvolila som si rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Aj keď sú v rozprávke dvanásť mesiačikov – chlapi, predsa budeme musieť dramatický text prispôsobiť, nakoľko sme mali iba dievčence účastníčky dielne. Po prečítaní rozprávky sme určité časti hneď dali na javisko, samozrejme, koľko nám čas dovolil. Všetko sme realizovali cez hru, lebo sú to deti a touto formou najľahšie prijímajú informácie,“ uviedla lektorka dielne dramaturgička a režisérka Svetlana Gašková.

Diplomy účastníčkam na záver dielne odovzdala lektorka Svetlana Gašková a symbolické dary Vladimír Brňa, člen a herec Ochotníckeho divadla Janka Čemana, ktorý v rámci príhovoru pochválil účastníčky a vyzdvihol význam dielní tohto druhu.