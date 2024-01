Pred nami je už 16. ročník Detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky.

V súlade s tradíciou aj Selenčské sláviky 2024 budú vo februári. Ide, pravdaže, o dva nesúťažné koncerty, ktoré tentoraz budú prebiehať v piatok 2. a v sobotu 3. februára v tamojšom Dome kultúry. Obidva sa začnú o 17. hodine a kým na prvom vystúpia žiaci nižších ročníkov základnej školy, na tom sobotňajšom sa pred mikrofónom vystriedajú speváci z vyšších ročníkov. Festival spolu organizujú Základná škola Jána Kollára v Selenči a Komorný zbor Zvony.

Od prvého ročníka festival pozostáva z dvoch koncertov, a to pre ohromný záujem malých spevákov. Všetci speváci zaspievajú jednu slovenskú ľudovú pesničku, a to za sprievodu detského orchestra Orchestrík, ktorý pôsobí pri ZŠ Jána Kollára, ale aj pri Komornom zbore Zvony. Prípravu spevákov a orchestra má na starosti profesor hudobnej kultúry Dr. Juraj Súdi, ako i realizáciu tej hudobnej časti podujatia. V celkovej koordinácii sa podieľa už vyskúšaný tím a keď ide o vizuálnu stránku interpretov, tu osobitne treba zdôrazniť snahu mám, starých mám a vôbec najbližších. Tí sa snažia čím autentickejšie svoje ratolesti vyobliekať do kroja, ktoré je súčasťou vystúpení a tiež prispieva k vštepovaniu vzťahu k ľudovému spevu a kroju od najútlejšieho veku.