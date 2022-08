Program osláv Dňa Padiny v nedeľu 21. augusta bol pre daždivé počasie zredukovaný, takže neboli uskutočnené všetky plánované podujatia. Usporiadané však boli dve výstavy, ktoré slávnostne otvoril Jeho Excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha.

Najprv o 14. hodine v Základnej škole maršala Tita otvorili výstavu starých fotografií pod názvom Pravá ruka našich predkov. Túto nekaždodennú výstavu čiernobielych fotografií osvetľujúcich minulosť Padiny pripravili členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hlas nádeje, ktorého podpredseda Michael Kotváš na úvod vernisáže pozdravil prítomných a predstavil činnosť združenia. Vyjadril vďaku všetkým, ktorí pomohli v realizácii danej výstavy a tiež uviedol mená Padinčanov, ktorý poskytli vystavené fotografie. Osobitnú vďaku za podporu vyjadril JE veľvyslancovi Slovenskej republiky v Srbsku Fedorovi Rosochovi, ktorému členovia SKUS Hlas nádeje odovzdali niekoľko symbolických darov.

Jeho Excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha v príhovore vyjadril osobitné potešenie z prítomnosti na oslavách Dňa Padiny. „Skutočnosť, že sme tu dnes spolu a že ste pripravili tento program, je pre mňa potvrdením, že si vážite to, čo vaši prarodičia, vaši predkovia so sebou priniesli zo svojej rodnej zeme. Vážite si kultúru, vážite si tradíciu, vážite si históriu, máte vrúcny vzťah k svojej domovine, k svojim koreňom, a to ma skutočne nesmierne teší,“ povedal o. i. veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha.

Prihovorili sa aj banátsky senior a farár Slađan Daniel Srdić a zakladateľka Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Daniela Markušová. V programe sa zúčastnila aj speváčka Blanka Valentová a moderátorkou bola Ivona Jonášová.

V slávnostnej sieni Miestneho spoločenstva Padina o 18. hodine otvorili tradičnú výstavu obrazov členov Združenia výtvarných umelcov Smäd. Prítomných uvítala predsedníčka združenia Smäd Jarmila Trnovská, ktorá v príhovore pripomenula umeleckú osobnosť zosnulého padinského maliara Michala Povolného (1935 – 2021). Jarmila Trnovská osobitne privítala JE veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu, ktorému pri tejto príležitosti maliarka Katarína Ľavrošová darovala obraz.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha sa poďakoval Padinčanom za pozvanie a povedal, že už mal príležitosť zoznámiť sa s insitným umením vďaka stretnutiam s tunajšími maliarmi a presvedčil sa, že toto umenie si zaslúži výraznú pozornosť. „S veľkým nadšením som zaevidoval aj silný záujem predstaviteľov tohto umenia o povýšenie naivného maliarstva na úroveň kultúrneho nehmotného dedičstva UNESCO,“ povedal o. i. veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Rosocha, zdôrazňujúc jedinečnosť insitného umenia tunajších Slovákov.

Prihovorila sa aj zakladateľka Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Daniela Markušová, ktorá prítomných poinformovala o celodennej návšteve veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu v Padine. Moderátormi programu boli členovia SKUS Hlas nádeje – Andrej Trnovský, Michaela Poliaková a Michael Kotváš. Predniesli úryvky z autorského textu Kým ostarie si Padina a niekoľko piesní zaspievala Blanka Valentová.

Na výstave v sieni MS Padina sú predstavené obrazy týchto autorov: Ján Bačúr, Pavel Povolný-Juhás, Anna Kotvášová, Vesna Kozáková, Katarína Ľavrošová, Vesna Kucháriková, Anna Nosáľová, Alexandra Valentová-Králiková, Anna Durgalová, Anna Bokorová, Anna Tótová, Ivana Čapová a Martin Markuš.