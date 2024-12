Správa hraničnej polície Ministerstva vnútra dnes oznámila, že v spolupráci s príslušnými pohraničnými orgánmi Maďarska dohodli novú pracovnú dobu hraničných priechodov.

Od 13. decembra do 12. januára bude hraničný priechod Bački Vinogradi – Ásotthalom otvorený v piatok, sobotu a nedeľu od 7.00 do 22.00 h.

Hraničný priechod Bajmok – Bácsalmás od 13. decembra do 12. januára bude v piatok, sobotu a nedeľu otvorený od 7. do 24. hodiny, namiesto od 7. do 19. hodiny.