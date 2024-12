Svetoznáma speváčka Tylor Swift bola štedrá k svojim spolupracovníkom, ktorým rozdelila 197 miliónov dolárov.

Bonusy dostali všetci, ktorí pracovali počas dvoch rokoch v rámci jej turné Eras Tour. Dostali ich vodiči nákladných áut, zvukári, svetlári, osoby, ktoré sa postarali o catering, ako aj tí, ktorí predávali suveníry či starali sa o ohňostroj, produkčný tím, tanečníci, choreografi, kaderníci atď.

Speváčka začala turné v marci 2023 a ukončila v nedeľu 8. decembra, a to na štadióne BC Place vo Vancouveri.

Podľa The New York Times Eras Tour navštívilo 10 168 008 ľudí a predaj lístkov vyniesol celkovo 2 077 618 725 dolárov. Je to najpredávanejšie turné všetkých čias.