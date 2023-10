Pomaly, ale predsa sa rozbieha aj nová sezóna 2023/2024 v basketbalovej súťaži Euroleague.

Zostava tímov je úplne rovnaká ako aj vlani. Jediná zmena mohla byť tá, že by hral víťaz EuroCup z minulej sezóny, španielska Gran Canaria, ale upustili od súťaže pre finančné dôvody. Trvali však na tom, aby ich nahradil iný španielsky celok a nie finalista EuroCup – Türk Telekom, čo nakoniec podporilo aj samotné vedenie Euroleague, takže miesto Gran Canarie obsadila Valencia.

Ako vieme, znovu sú v Euroleague teda aj Partizan (ako víťaz regionálnej ABA ligy), tiež Crvena zvezda, ktorá dostala pozvánku, alebo tzv. wildcard.

Bez ohľadu na všetko, prvé dve zohrané kolá sú sľubné a na základe nich by sme mohli konštatovať, že aj počas tejto sezóny v Európe sledovať budeme dobrý basketbal. V kluboch sa udiali početné, predovšetkým hráčske zmeny. Najviac nás zaujímajú naši predstavitelia a dobre vieme, že aj Partizan a Crvena zvezda počas leta boli veľmi aktívni – početní basketbalisti z belehradských tímov odišli, ale mnohí aj prišli.

Keď ide o Partizan, asi najdôležitejšie je spomenúť, že v klube už nie sú Mathias Lessort, tiež ani Dante Exum, ale ani Ioannis Papapetrou a Yam Madar – všetci v minulej sezóne zohrávali veru významné roly. Jeden z najlepších centrov Euroleague Lessort je aj ďalej v tejto súťaži – odišiel do aténskeho Panathinaikosu, rovnako ako aj Papapetrou, Madar teraz hrá v tureckom klube Fenerbahce, kým je Exum novým hráčom NBA celku Dallas Mavericks.

Do klubu prišli Ognjen Jaramaz, Poliak Mateusz Ponitka, ako aj Američania PJ Dozier a Frank Kaminsky.

Na druhej strane, v červeno-bielom tábore boli ešte aktívnejší – až trinásti hráči odišli, kým jedenásť basketbalistov teraz vlastní červeno-bieli dres. Medzi nimi aj veteráni Miloš Teodosić a Nemanja Bjelica, tiež náš reprezentant Dejan Davidovac, ako aj Mike Tobey a Ádám Hanga. Sú tu aj ďalší, ale asi sú tieto mená najznámejšie.

Odišli Argentínčania Vildoza a Campazzo, tiež Petrušev, Dobrić, Raduljica, niekoľko zahraničných hráčov, kým Stefan Marković skončil kariéru.

Najnovšie kolo je pred nami

V najnovšom, treťom kole, už v utorok večer Partizan na domácej palubovke uvíta Barcelonu, proti ktorej sa mu vlani celkom nedarilo. V oboch stretnutiach v minulej sezóne Partizan proti Barcelone prehral, dokonca aj vo finiši regulárnej časti, keď Belehradčania hrali vo výbornej forme.

Novú sezónu klub z Katalánska otvoril veľmi dobre – dosiahli dva úvodné triumfy nad klubom Anadolu Efes, potom aj nad Olympiacosom. V španielskych majstrovstvách tiež dobre otvorili – dosiahli štyri triumfy a prehrali len raz, proti madridskému Realu.

Partizan najprv presvedčivo v Euroleague za chotárom prehral proti Maccabi, ale v druhom kole, tiež za chotárom deklasoval ASVEL výsledkom 88 : 62. V ABA lige sú prví, dosiahli tri veľmi presvedčivé víťazstvá.

Crvena zvezda zápas tretieho kola zohrá v stredu. Doma uvíta Monaco, ktoré vlani hralo na Final Four, ale novú sezónu otvorilo dvoma prehrami. Crvena zvezda bude favoritom a práve triumfy na domácej pôde a proti tímom, ktoré sú podobnej kvality budú najdôležitejšie.

Dobrá vec je svojrázna zmena v samej súťaži. Namiesto doterajšieho Top 8, od tejto sezóny v Euroleague, podobne ako to v NBA lige majú niekoľko rokov, budeme mať aj play-in. To znamená, že prvých šesť mužstiev priamo postúpi do štvrťfinále, čiže play-off, kým celky z pozícií sedem až desať budú rozohrávať. Tým spôsobom sa určite získa na kvalite, lebo viac tímov zostane v konkurencii do posledného kola a bude sa bojovať aj o desiate miesto.

Titul obhajuje Real Madrid. Spomíname si, že Real vo štvrťfinále eliminoval Partizan potom, ako mali Belehradčania náskok 2 : 0. Vo finále vtedy Real prekonal Olympiacos a získali už jedenástu šampiónsku trofej v elitnej európskej basketbalovej súťaži.