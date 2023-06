Náš najlepší tenista Novak Đoković bude v nedeľu bojovať o nový titul na turnajoch Grand Slam, keďže dnes popoludní v semifinále podujatia Roland Garros v Paríži prekonal prvého hráča sveta Carlosa Alcaraza výsledkom 3 : 1 na sety.

Nole tak bude mať príležitosť získať rekordný 23. titul na turnajoch veľkej štvorky, tak by prekonal Rafaela Nadala a ocitol by sa sám na prvom mieste s rekordným počtom triumfov.

Pravdepodobne by potom rekordérom bol veľmi dlho, keďže Nadal v tejto sezóne prakticky ani nehrá a na budúci rok ohlásil tenisový dôchodok.

Z druhej strany Nole stále hrá vo veľmi dobrej forme a po slabom vydaní na podujatí Srpska Open, ako aj na ďalších, ktoré nasledovali, sa zotavil, zranenie lakťa je asi za ním, a preto by nebolo prekvapení, keby v pokračovaní sezóny pribudli aj ďalšie tituly, na Wimbledone a na US Opene.

Ale, jasné, je to ideálny scenár a Novak musí vynaložiť úsilie, aby sa tak aj stalo. Samozrejme, že si to uvedomuje, ale proste v článku je potreba to spomenúť.

V semifinále proti aktuálnej svetovej jednotke Đoković ponúkol lepšiu hru a naozaj zaslúžene triumfoval. Duel možno podeliť do dvoch častí: prvé dva sety ponúkli fantastický tenis oboch hráčov, ale v ďalších dvoch dominoval náš športovec a v tých dejstvách Alcarazovi nechal už len dva game.

Alcaraz sa totiž v treťom sete na samom jeho začiatku zranil, ale nechcel sa vzdať, Novak tým spôsobom mal obľahčené, ale to nemôže vplývať na kompletný dojem. Možno by aj sám Đoković bol radšej keby k triumfu prišiel „regulárne“, čiže bez Carlosovho zranenia, ale už je nad tým darmo uvažovať. Najpodstatnejšie je to, že Nole triumfoval a v Paríži bude mať príležitosť získať tretí titul na Roland Garros – po rokoch 2016 a 2021.

Pri zranení Alcaraza sa ešte zdržíme krátko, lebo je naozaj ťažko pochopiť prečo má časté problémy so zraneniami. Len dvadsaťročný Španiel za sebou už má niekoľko zranení, pre ktoré neúčinkoval na početných turnajoch. Preto je divné, že nedávny tínedžer nemá dostatočnú fyzickú prípravu a kondíciu, zvlášť ak do úvahy berieme fakt, že tentoraz, napríklad, hral proti takmer dvojnásobne staršiemu Novakovi.

V budúcnosti Alcaraz musí pozornosť upriamiť na tento segment, lebo v opačnom prípade hrozí skoré vyčerpanie.

Roland Garros 2023 a pokračovanie sezóny

Novak Đoković tak, ako sme spomenuli, bude bojovať o nový titul. Na Grand Slam turnajoch vyhral dvadsať zápasov po sebe, čiže naposledy prehral na parížskom podujatí vo štvrťfinále.

Potom nasledoval triumf na vlaňajšom Wimbledone, neskoršie na US Open vlani nehral pre situáciu s (ne)očkovaním a predpismi v USA.

Následne prišiel triumf na Australian Open na začiatku tohto roka, kým na Roland Garros teraz postúpil do finále – skóre za posledný rok, presvedčivých 20 : 0.

V prípade nedeľného triumfu sa Đoković znovu vráti aj na prvé miesto ATP poradovníka, čím by dodatočne posnul latku aj pri tomto rekorde, ktorý vlastní.

Po Roland Garros už nebudú tie najväčšie turnaje, lebo o necelý mesiac na programe už bude aj tretí Grand slam sezóny – Wimbledon, ktorý sa tentoraz začne už 3. júla.

Zo zaujímavejších podujatí pred turnajom v Anglicku spomeňme Halle Open a Queen’s Club Championships, neraz považované podujatia pre Wimbledon.