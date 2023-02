Americký hardrockový gitarista Steve Vai má nový album pomenovaný Vai/Gash. Vydanie venoval spomienke na speváka a svojho priateľa Johnnyho „Gasha“ Sombretta, ktorý zahynul roku 1998.

Nahrávky z albumu Vai/Gash (vydavateľstvo Favored Nations) vznikali ešte pred tromi desaťročiami, keď Steve Vai spolupracoval so spevákom Johnnym „Gashom“ Sombrettom. Obidvaja mali záľubu v motocykloch a s tým súvisí aj tematika piesní na tomto vydaní, ako aj videoklip ku skladbe In the Wind.

„Tento album vznikol roku 1991 z mojej túžby vytvoriť hudbu, ktorú by som rád počúval počas jazdy na mojom motocykle Harley-Davidson s kamarátmi,“ povedal Steve Vai. „Mal som hudobné nahrávky a niečo mi hovorilo, že by práve Gash mal zaspievať v štúdiu tie moje piesne o motocykloch. Ale skutočne som sa prekvapil, ako to výborne znelo. A to znelo tak práve preto, lebo on bol sebaistý, odvážny a autentický. Práve taký hlas som chcel mať vo mojich piesňach. Bol som oduševnený.“

Steve Vai je jedným z najznámejších súčasných amerických gitaristov. Spolupracoval s takými menami, ako Frank Zappa, David Lee Roth a Whitesnake.