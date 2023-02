Nedávno nám Anna Speváková, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, potvrdila, že aj tohto roku plánujú obnoviť knižničný fond štyrikrát. Tá prvá zásielka – zimná – je už tu.

„Objednali sme si nové tituly vo Vydavateľstve Laguna. Sú to prevažne srbské knihy, teda od srbských autorov, ale i prekladové knihy zahraničných spisovateľov. Je tam 35 nových kníh. Žánrovo sú rozličné: sú tu ľúbostné knihy, s krimi tematikou, trilery, fantastika. Proste tituly podľa vekovej štruktúry našich čitateľov a ich požiadaviek. To čo si vyžiadali, pokúsili sme sa teda zabezpečiť,“ povedala nám ochotná riaditeľka, keď sme si tú novú ponuku boli pozrieť.

Tentoraz na kúpu nových knižných titulov použili prostriedky, ktoré dostali z Obce Báčsky Petrovec. Spolu so spolubesedníčkou pri pohľade na túto peknú kôpku nových vysunuli by sme pár kníh. Z autorov by to bola napríklad spisovateľka Lucinda Rileyová (Lusinda Rajli), ktorú si vraj návštevníčky tejto knižnice veľmi obľúbili. Je to tentoraz kniha Mala Italijanka. Autorkin bestsellerový seriál Sedam sestara (v srbčine) si často vypožičiavajú, ale toto je niečo iné. Potom sú tu autorky a autori Kate Mortonová (Kejt Morton), James Patterson (Džejms Paterson), Paulo Coelho (Paolo Koeljo)…

„Chceme, aby naša knižnica bola aktívna, a dosiahneme to jedine tak, že budeme aj my aktívni v objednávaní nových kníh. A to v zabezpečovaní aktuálnych názvov a zo žánrov, po ktorých naši čitatelia najčastejšie siahajú,“ povedala nám ešte riaditeľka Speváková.