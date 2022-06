Po sklamaní a rozčarovaní v prvom kole futbalovej Ligy národov, keď Srbsko v Belehrade minimálnym výsledkom prehralo proti Nórsku, v nedeľu zverenci trénera Dragana Stojkovića v druhom kole proti Slovinsku zohrali oveľa lepšie a dosiahli prvé víťazstvo v novom vydaní. Srbsko – Slovinsko 4 : 1. Naša reprezentácia proti Slovinsku do nedele ešte nikdy nevyhrala a proti tejto selekcii sme v minulosti zohrali niekoľko antologických zápasov.

Napríklad, predovšetkým treba spomenúť zápas z ME v roku 2000 keď bolo 3 : 3, ale aj zápasy v kvalifikácii na MS 2002 a na ME 2012.

Tentoraz je rozdiel v kvalite evidentný a Srbsko po trochu neistejšom prvom polčase v druhej časti zohralo oveľa lepšie, kontrolovalo zápas a zaslúžene presvedčivo triumfovalo. Náskok nám v 24. minúte priniesol Aleksandar Mitrović, ktorý vsietil 45. gól v drese so štátnym erbom. Jeho rekord sa len posúva a s ohľadom na to, že je pred Mitrovićom ešte niekoľko rokov kariéry, pravdepodobne nastrieľa ešte dosť gólov a rekordérom bude dlho.

Náskok však netrval dlho, už v 30. minúte Slovinci po protiútoku a slabej reakcii našej obrany vyrovnali. Pravdepodobne si mnohí diváci spomenuli na zápasy z minulosti, keď sme proti Slovinsku najčastejšie remizovali, ale spomíname si aj na prehry. Začiatkom druhého polčasu po rohovom kope presne hlavičkoval Sergej Milinković Savić a Srbsku znovu priniesol náskok. Naši aj ďalej tlačili, Slovinci sa snažili z protiútokov, ale sa im nedarilo. Na 3 : 1 pri konci zvýšil Luka Jović po peknej prihrávke Andriju Živkovića a konečných 4 : 1 v 92. minúte stanovil Nemanja Radonjić. Ďaleko od toho, že hra bola perfektná, ale proti Slovinsku sme asi získali stabilitu a istotu. Hrali futbalisti, ktorí v kluboch nie sú v prvom pláne, a to je potešujúce. Srbsko už 9. júna za chotárom zohrá proti Švédsku a 12. júna aj revanš proti Slovinsku.

Finále play-off – Wales postúpil na Mundial

Okrem Ligy národov sa v týchto dňoch hrala aj posledná play-off v boji o Mundial v Katare. Z UEFA zóny sme sa tak v nedeľu dozvedeli meno posledného účastníka tohtoročných majstrovstiev sveta. Je to Wales, ktorý vo finále v Cardiffe výsledkom 1 : 0 porazil Ukrajinu a na Mundiale si zahrá prvýkrát po roku 1958.

Aj keď nie len športový svet fandil Ukrajine, predsa táto krajina do Kataru nepostúpila. Najprv Ukrajinci za chotárom v minulú stredu eliminovali Škótsko výsledkom 3 : 1 a tak si zabezpečili finále proti Walesu. V podstate bola Ukrajina vo finále lepším súperom, ale Walesania sa dobre bránili a predovšetkým vynikol brankár Wayne Hennessey, ktorý zneškodnil niekoľko veľmi dobrých striel ukrajinských útočníkov. Wales sa vedenia ujal v 34. minúte, keď po silnej strele z voľného kopu Garetha Balea hlavou do vlastnej siete loptu zaslal Andriy Yarmolenko. Ani po prijatom góle sa Ukrajina nevzdávala, zatiaľ čo Wales čakal na ich chybu a protiútoky. Do konca stretnutia sa však výsledok viac nemenil, aj keď Ukrajinci neustále ohrozovali súperov.

Nezabudnime však ani na niekoľko dobrých príležitostí hostiteľov, zvlášť tú v 75. minúte, keď Brennan Johnson strieľal a trafil brvno.

Akokoľvek, zápas sa skončil výsledkom 1 : 0 a po poslednom hvizdnutí rozhodcu Lahoza nastála eufória na tribúnach, ale aj na trávniku v Cardiffe.

Wales tak na Mundiale vystúpi po turnaji vo Švédsku v roku 1958. V poslednom období sa táto reprezentácia pomaly dostáva medzi lepšie selekcie Európy a po vystúpeniach na majstrovstvách Európy (2016 a 2020) táto generácia si zahrá aj na Mundiale. Wales je zaradený do skupiny B, kde zohrá s Anglickom, USA a Iránom.

Pred nami sú už len záverečné zápasy v interkontinentálnom play-off. Najprv v utorok zohrajú Spojené arabské emiráty a Austrália. Víťaz vo finále smeruje na Peru, kým v ďalšom play-off zohrajú Kostarika – Nový Zéland. Tieto duely sa hrať budú 13. a 14. júna.