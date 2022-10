Primátor Nového Sadu Miloš Vučević navštívil novovybudovanú materskú školu Kamičak Predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo, ktorá sa nachádza v Ulici Milana Tepića b. č. vo Veterniku.

„Som veľmi hrdý na tento projekt vo Veterniku. V novovybudovanej materskej škôlke Kamičak je zapísaných 274 detí, ktoré sú rozdelené do 12 skupín, z toho šesť jasličkových. V tomto roku budeme mať v predškolskej ustanovizni zapísaných približne 17 300 detí, čo je rekordný počet. Pripomeniem, že keď som bol pred desiatimi rokmi zvolený za primátora, zapísaných detí bolo podstatne menej, asi 15 700,” povedal Vučević, zdôrazňujúc, že je súčasný počet výsledkom zodpovednej politiky.

Ako povedal, v predchádzajúcich rokoch vybudovaných bolo 5 materských škôl, 11 dobudovali a v roku 2015 schválili rozhodnutie o dotovaní pobytu detí v súkromných materských školách a v roku 2019 rozhodli, aby pobyt v štátnej materskej škôlke bol bezplatný.

„Pred desaťročím mali naše vychovávateľky mesačný plat okolo 35 000 dinárov a dnes je to viac ako 56 000 dinárov. S nárastom, ktorý nás čaká od januára, budú platy vychovávateliek 63-tisíc dinárov, čo je určite málo, no vzhľadom na minulé roky je to dôležitý rozdiel. Problémom sú stále platy čašníčok, kuchárok a zamestnancov, ktorí udržiavajú hygienu v škôlkach, pretože nás obmedzujú zákony. Musíme nájsť spôsob, ako zvýšiť platy tej časti zamestnancov aj v PU Radosno detinjstvo,“ zdôraznil Vučević.