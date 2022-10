Z príležitosti osláv 125 rokov od narodenia Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky v Srbsku, Múzeum vojvodinských Slovákov spoločne so Spolkom filatelistov Báčsky Petrovec navrhlo a dalo vyrobiť príležitostnú poštovú pečiatku, ktorá sa bude zajtra (v stredu 5. októbra 2022) používať na Pošte v Báčskom Petrovci. Múzeum vojvodinských Slovákov pri tejto príležitosti iniciovalo vydať aj personalizovanú poštovú známku s autoportrétom Zuzky Medveďovej.

Slovenská vojvodinská, dokonca aj prvá dolnozemská akademická maliarka Zuzka Medveďová už takmer štyri desaťročia nie je medzi nami. Predsa jej dielo a umelecký odkaz zostali ako trvalá inšpirácia, že vytrvalosťou, akú ona mala, sa aj z dedinského dievčaťa stane ušľachtilý človek, umelkyňa. A to u nás nedokázala ani jedna žena pred ňou.

Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla na výstave obrazov a ručných prác, ktorú zorganizoval s petrovskými ženami prvý akademický maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehotský počas prvých Slovenských národných slávností v Petrovci 28. augusta 1919. O rok neskoršie ako samouk Medveďová vystavovala aj v rámci výstavy národného umenia v Záhrebe, potom aj v Novom Sade. V oblasti výtvarníctva sa pokúšala školiť najprv v Prahe roku 1921, potom aj v Berlíne, ale z finančných dôvodov to musela opustiť. No odhodlanie ju neopúšťalo a Zuzka Medveďová začala študovať v Záhrebe na Umelecko-priemyselnej škole. V roku 1923 sa zasa vracia späť do Prahy, zložila prijímacie skúšky a zapísala sa na Akadémiu výtvarného umenia a umelecké štúdiá absolvovala roku 1929. V Prahe študovala u portrétistu Maxa Švabinského a u profesora Jakuba Obrovského.

Svoju prvú samostatnú výstavu usporiadala v Petrovci počas SNS 1922, neskôr sa predstavila aj v Kysáči, a významnejšia jej výstava bola roku 1934 v Trenčíne. Roku 1967 pri príležitosti maliarkiných sedemdesiatin v Petrovci bola výstava jej obrazov pod názvom Výber z prác a roku 1972 pri príležitosti jej 75. narodenín mala v petrovskom Národnom múzeu retrospektívnu výstavu.

Hoci túžba v hlbšej starobe natrvalo presťahovať do Petrovca sa jej však nesplnila a zomrela v Pezinku 11. februára 1985. Urnu s jej popolom však uložili do hrobu jej rodičov a sestier na petrovskom cintoríne 3. marca 1985. Celé svoje umelecké dielo Zuzka Medveďová venovala Petrovcu a Petrovčanom, o čom svedčí aj tabuľa na vchode do galérie, ktorá vznikla roku 1989 a nesie jej meno.