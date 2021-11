Komisia, ktorú zriadil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a ktorej členmi sú Jana Hanáková v mene ÚSŽZ, Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Milana Arňašová-Radićová, riaditeľka Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, a Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, rokovala 25. novembra t. r. ohľadom výstavby budovy Slovenského strediska v Novom Sade.

V tejto budove budú sídliť NRSNM, NVU Hlas ľudu, ÚKVS, SKC Pavla Jozefa Šafárika a cirkevný zbor SEAVC v Novom Sade. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip pre náš portál komentuje udalosti a uvedené aktuality ohľadom zariadenia budovy Slovenského strediska v Srbsku.

Aké sú závery pracovného zasadnutia?

„Na komisii sa rozhodlo, ktorý variant zabezpečenia budovy Slovenského strediska v Novom Sade sa bude realizovať. Prvý variant bola kúpa budovy, druhý výstavba. Komisia sa vyslovila za výstavbu na mieste vedľa Biskupského úradu, nakoľko ide o vhodnú polohu, navyše aj samotná cirkev na projekt prispeje značným finančným príspevkom. Ešte pre kompletnosť informácie musím uviesť, že o výstavbe sa uvažovalo ešte do apríla – mája 2021, keď nás však odborníci na investičnú výstavbu upozornili, že ak bude investorom verejná inštitúcia, ktorou je Národnostná rada, tá bude podliehať prísnym legislatívnym pravidlám a výstavba by sa jednoducho nestihla v termíne, dokedy majú byť minuté peniaze. Preto sa pristúpilo k možnosti kúpy už existujúcej budovy. Na tento účel sa aj zriadila komisia, ktorej úlohou bolo hľadať vhodnú budovu v meste Nový Sad. Veci sa však znovu zmenili nedávnou ponukou, ktorá prišla zo strany cirkvi, ktorá spočíva jednak vo finančnom príspevku cirkvi, a tiež v tom, že investorom bude cirkev. Cirkev, hoci musí a bude postupovať transparentne, má na rozdiel od inej verejnej inštitúcie zjednodušený proces pri investičnej výstavbe a odpadá riziko veľkých zdržaní.“







Znamená to, že odo dnes komisiu budú tvoriť aj predstaviteľ Biskupského úradu SEAVC, predstaviteľ novosadského zboru a SKC Pavla Jozefa Šafaríka?

„Je to tak, keďže výstavba sa bude realizovať na mieste, kde dnes stojí tzv. budova Šafárika, do procesu vstupuje aj samotný súbor, pretože musíme do riešenia zahrnúť aj jeho požiadavky. Cirkevný zbor Nový Sad sa zas bude finančne podieľať na tomto projekte, navyše je vlastníkom pozemku. Aj on bude mať v budove svoje priestory. A Biskupský úrad bude investorom, on dostane dotáciu z nášho úradu.“

Kto bude majiteľom majetku novej budovy Slovenského strediska a nositeľom projektu?

„Majiteľom budovy bude Biskupský úrad. Ten dá budovu do užívania spomenutým inštitúciám za prevádzkové a režijné náklady.“

Koľko prostriedkov vyčlení ÚSŽZ?

„Úrad na tento účel vyčlenil 2,8 mil. eur.“

Projekt je zatiaľ v prípravnej fáze, kedy začne realizácia tohto významného investičného projektu a aká bude dynamika prác?

„Veríme, že do konca roka 2021 sa podpíše prvá z troch dotačných zmlúv medzi našim úradom a Biskupským úradom. Prvá dotácia by mala prísť do Srbska v prvom kvartáli 2022. Medzitým Biskupský úrad pripraví všetko, čo je potrebné na začiatok realizácie stavby. Zainteresované organizácie, ktoré tvoria spomínanú komisiu a budú mať v budove sídlo, budú na príprave projektu participovať.“

Slovenské stredisko v Novom Sade by malo byť inštitucionálnym a spoločensko-kultúrnym centrom Slovákov v Srbsku. Aký to bude mať význam pre vojvodinských Slovákov?

„Na toto odpoviem veľmi stručne a jasne. Slováci v Srbsku si zaslúžia dôstojné centrum.“