Futbalisti Hajdušice odohrali ešte jednu skvelú majstrovskú sezónu v rámci Prvej juhobanátskej ligy. Z 15 zohraných zápasov 6 vyhrali, 4 hrali nerozhodne a iba 5 prehrali. Pritom strelci nastrieľali súperom 27 gólov a obrana prijala o tri menej – 24. Takými výsledkami si vybojovali miesto v strede tabuľky, čiže ôsme s 22 bodmi, o tri body menej od štvrtej alibunárskej Budućnosti.

Hajdušičania boli neprekonateľní na domácej pôde, kde vyhrali 6 zápasov a iba jeden (s mužstvom Stari Tamiš – 1 : 1) remizovali. Spoza chotára si však priniesli tri body, a to z Dolova už v prvom kole (3 : 3), keď dali najavo, že s nimi treba vážne počítať. Remizovali aj v Pavliši (1 : 1) a v Banátskom Novom Sele (0 : 0). Inak zápas v BNS je jedným z dvoch zápasov tejto jesene, na ktorom strelci Hajdušice nedali gól. Brankára súpera sa im nepodarilo prekonať ešte len v Gaji v zápase s domácim Partizanom, ktorý prehrali minimálnym výsledkom 1 : 0. Na ôsmich zápasoch za chotárom nastrieľali 9 gólov, čo nasvedčuje, že ani za chotárom nehrali úplne podriadenú úlohu, ale hrali útočne a snažili sa vyhrať.

Podľa účinnosti Hajdušičania patria medzi účinnejšie kluby v lige. Sieť súperov vlnili 27-krát. Toľko gólov dali aj Partizan Gaj a alibunárska Budućnost a viac dali iba tri prvé mužstvá – Radnički z Kovinu, Jedinstvo Stević Kačarevo a padinská Dolina a desiate Dolovo. Obrana však nebola taká úspešná a s 24 prijatými gólmi zaujala 10. miesto. Najlepším strelcom mužstva aj tejto jesene bol rýchly Aleksandar Ružić, ktorý aspoň raz skóroval takmer na každom zápase a na 15 zápasoch dal 13 gólov. Vlastne nedal gól iba na dvoch zápasoch, na ktorých celé mužstvo nedalo gól. Okrem neho do listiny strelcov sa zapísalo ešte 8 hráčov. Štyri góly dal Nikola Ružić, tri A. Lipták, dva Maliar a po jednom Pavlovic, Beriša, Z. Lipták, Cvetićanin a Knežević.

Mršić: Na hosťovaní sme slabo hrali

Tréner hajdušických futbalistov Milorad Mršić však nie je celkom spokojný. Očakával vraj viac zo zápasov na hosťovaní.







„Na hosťovaní sme slabo hrali, najmä na prvých jesenných zápasoch,“ povedal nám. „Myslím si, že máme kvalitné mužstvo, ktoré môže omnoho viac od chvíľkového umiestnenia v tabuľke, avšak aby sa to dosiahlo, treba omnoho viac trénovať. Počas príprav a na začiatku majstrovstiev príchod na tréningy bol dobrý, avšak postupne sa počet hráčov na tréningoch zmenšoval, a keď sa zmenil čas, tak sa scvrkol na niekoľkých hráčov, čo úplne chápem, lebo je nereálne očakávať, že vedľa svojich záväzkov niekto môže prísť na tréning už o tretej popoludní. Nachádzame sa v strede tabuľky a sme v situácii, keď sa môžeme zapojiť do boja o titul, ale prípadnými slabými hrami sa aj dostať do nebezpečnej zóny. Budeme sa snažiť vyhrať prvé dva – tri zápasy, a ak sa nám to podarí, mohli by sme pokojnejšie čakať finiš majstrovstiev. To tým skôr, že na jar o jeden zápas viac budeme hrať doma.“

Postavenie v strede tabuľky a 22 bodov teda neručí aj obstátie v lige. Hajdušica síce od posledných dvoch mužstiev má o 13 bodov viac a od ďalších dvoch o 7 bodov. Treba však mať na zreteli, že vo východnej skupine Vojvodinskej ligy v nebezpečnom pásme, čiže v dne tabuľky sa nachádzajú až 4 kluby (Sloga Plandište, BAK Bela Crkva, Polet Idvor a Proleter Banatski Karlovac), ktoré v prípade zostupu zostúpia do Prvej juhobanátskej ligy. K tomu treba uvoľniť aj dve miesta pre majstrov východnej a západnej skupiny Druhej juhobanátskej ligy. Na druhej strane do vyššej ligy postúpi iba majster, prípadne druhý. To znamená, že treba počítať s tým, že v prípade najhoršieho scenára z Prvej juhobanátskej ligy zostúpi 4, prípadne 5 klubov, a to zasa znamená, že obstátie v lige ručí iba umiestnenie od desiateho miesta nahor.

Treba však veriť, že sa Hajdušičania na tento scenár náležite pripravia a že aj na jar dokážu, že vyrástli v klub, ktorý si zaslúži byť členom oblastnej ligy.