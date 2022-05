Včera sa v staropazovskej divadelnej sieni uskutočnila obecná súťaž hudobného umenia detí. Po dvojročnej prestávke pre pandémiu na doskách si zatancovalo 16 tanečných súborov rozdelených do troch súťažných skupín.

V kategórii folklórna tradícia vystúpili dve tanečné skupiny – zo Surduku a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Práve táto mladšia tanečná skupina zo spolku postavila na javisku máj a deti sa pri ňom pekne hrali a tancovali. V druhej súťažnej skupine vystúpilo osem súborov mladších detí. V kategórii starších skupín sa Dajane Kostićovej, ktorá bola poverená výberom skupín, predstavilo šesť tanečných skupín a medzi nimi aj tanečná skupina zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

Kostićová pochválila úsilie choreografov, ktorí pracovali aj v ťažkých pandemických podmienkach. Deti sa snažili ukázať, čo ich vedúci naučili a disciplinovane to predviedli na scéne. Pochválila aj rodičov, bez ktorých by sa to nedalo uskutočniť. Preto do oblastnej súťaže navrhla takmer všetky súbory.

V prvej kategórii je to mladšia tanečná skupina spolku hrdinu J. Čmelíka a navrhla aj mladšiu skupinu folklórneho súboru Dukat zo Starej Pazovy, ktorá vystúpila v druhej kategórii.

V druhej kategórii do ďalšieho súťažného kola postúpilo päť súborov, a to z Vojky, Nových Bánoviec, Starej Pazovy a dva súbory z Novej Pazovy. V kategórii starších tanečných skupín na oblastnú súťaž sa dostalo všetkých šesť súborov, medzi nimi aj zo spolku hrdinu J. Čmelíka. Okrem nich na oblastnej súťaži vystúpia aj tanečné súbory zo Surduku, Belegiša, Starých a Nových Bánoviec a ešte jeden zo Starej Pazovy. Oblastná súťaž hudobného umenia detí sa uskutoční 7. mája v Starej Pazove.

Anna Simonovićová