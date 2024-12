Bulharsko a Rumunsko dostali nedávno „zelenú“ na plnú integráciu do schengenskej zóny voľného pohybu. Ministri vnútra Európskej únie 12. decembra rozhodli o zrušení hraničných kontrol medzi týmito dvoma európskymi krajinami a ich susedmi v EÚ, a to od 1. januára. Toto rozhodnutie tiež umožňuje obyvateľom Srbska cestovať do Grécka cez Bulharsko bez hraničných kontrol na hraniciach medzi týmito krajinami.