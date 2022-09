Nový školský rok sa aj v Báčskom Petrovci, ako aj v celom Srbsku, začal vo štvrtok 1. septembra. O tom, aká je situácia so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, pohovorili sme si s riaditeľkou školy Dr. Zdenkou Dudićovou.

„Žiaci sú priamo v škole od 1. septembra. Konečne sa vraciame do spôsobu práce, ako to bolo pred epidémiou, pred koronovými podmienkami, takže už nebudú žiaci v jednej učebni, ale prechádzame na kabinetné vyučovanie vo vyšších ročníkoch. Teraz máme viac žiakov ako to bolo vlani,“ povedala riaditeľka Dudićová.

„Pripísalo sa nám 7 nových žiakov či už zo Slovenska, alebo z iných dedín mimo a aj neustále nám pribúdajú žiaci. Hrdí sme, že o našu školu je stále väčší záujem, lebo sú teraz častejšie migrácie. Prvákov máme 40, sú tri triedy – dve slovenské a jedna srbská. Triedne učiteľky prvákov sú Jana Kopčoková-Gániová, Danka Nakićová a Milina Ferková. Je to málo detí, ale vzhľadom na to, že sme vyprevadili tri triedy ôsmakov, tri triedy bolo aj štvrtákov, takže nám je štruktúra nepozmenená a na to nemáme ani technologické zvyšky. Nikto nezostal bez práce. Všetky predmety sú odborne zastúpené kádrami. Aj naďalej máme 26 tried, plus tri triedy predĺženého pobytu. Teraz máme úhrnne 435 žiakov a 78 zamestnaných, z čoho viacerí si u nás iba dopĺňajú pracovnú normu.“

Na otázku o úprave školy počas letných prázdnin, riaditeľka Dudićová povedala: „Priestory, ktoré skutočne potrebovali líčenie a renovovanie, sme prispôsobili, lebo naša škola spolu s maglićskou sú v projekte kapitálnych investícií na kompletnú renováciu, ale ten projekt sa ešte nezrealizoval. Máme nádej, že ministerstvo s lokálnou samosprávou zrýchlia ten proces, lebo škola nevyhnutne potrebuje generálnu rekonštrukciu. Máme problém, že časti školy, keď sú lejaky, premokajú a potrebujeme na tú opravu veľké finančné prostriedky. Naša škola dostala finančné prostriedky aj cez projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, čo nám veľa znamená. Ešte sme ich nevyužili a týkajú sa zdokonaľovania kádrov, pre výbavu počítačmi a pre didaktické pomôcky.“