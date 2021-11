Ďalšia európska krajina zavádza lockdown. Premiér Slovenska Eduard Heger včera informoval, že na stredajšom rokovaní vlády Slovenskej republiky na Slovensku odo dnes bude platiť mimoriadny stav na 90 dní a schválený je aj zákaz vychádzania.

Na stránke vlády Slovenska sa uvádza, že zákaz vychádzania bude platiť od štvrtka, iba výnimka bude od 1.00 do 5.00 h. Ďalšie výnimky sú nasledujúce: nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby, cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa a výrazne sa odporúča práca z domu.

Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. Ľudia budú môcť ísť aj do prírody v rámci okresu. Výnimkou ďalej bude cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. Zákaz vychádzania sa nebude týkať ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.



