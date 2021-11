V stredu 24. novembra v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny udelili ceny odmeneným súbehu v kreslení komiksu na tému Slovenské rozprávky v komiksoch. Tento súbeh pre deti vypísal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Podľa slov organizátorov, súbeh bol úspešný, lebo stihlo veľa prác.

Prítomných privítala koordinátorka VÚPJP Mária Poptešinová. Zablahoželala všetkým odmeneným a poďakovala sa za účasť nielen deťom, ale aj učiteľom, profesorom výtvarnej kultúry a riaditeľom škôl, že sa zapojili.

Predseda VÚPJP Vladimír Francisty informoval o samotnom súbehu. Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť komiks pozostávajúci zo 4 – 5 obrázkov na tému spomenutých slovenských rozprávok. Komisia pracovala v zložení: Ðula Šanta, akademický maliar a ilustrátor, Ján Žolnaj, spisovateľ pre deti a herec, a Mária Poptešinová, koordinátorka VÚPJP. Vysvetlil, že sa práce hodnotili v dvoch kategóriách. „V prvej kategórii nižších ročníkov od 6 do 10 rokov prišlo úhrnne 64 prác, a to z piatich prostredí – Selenča, Laliť, Padina, Stará Pazova a Kulpín. V druhej kategórii vo veku od 11 do 15 rokov na súťaž prišlo 77 prác zo siedmich prostredí, a to: Aradáč, Hložany, Selenča, Kulpín, Báčsky Petrovec, Padina a Stará Pazova,“ povedal Francisty a tiež zagratuloval odmeneným.

Nakoniec predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá udelila ceny, prezradila deťom, že niektoré zo všetkých komiksov, ktoré prišli na súbeh sa stanú časťou aj našich učebníc.







ADVERTISEMENT

V prvej kategórii 1. cenu získal žiak druhej triedy ZŠ Jána Kollára v Selenči Jakub Petráš, ktorý nakreslil komiks na tému rozprávky O veternom kráľovi. Druhú cenu získal piatak ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Damjan Agarský za komiks na tému rozprávky Janko Hraško. Tretia cena sa dostala žiačke tretej triedy ZŠ Jána Kollára v Selenči Ivane Nosálovej za komiks na tému rozprávky Kráľ drozdia brada.

V staršej kategórii prvú cenu udelili Eleonóre Abelovskej, ôsmačke ZŠ Bratstva jednoty v Aradáči za komiks na tému rozprávky Loktibrada. Piatačka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Maša Lončarová dostala druhú cenu za komiks na tému rozprávky O veternom kráľovi a piatak ZŠ maršala Tita v Padine Marjan Pap tretiu cenu za komiks na tému rozprávky Janko Hraško.

Všetci účastníci súbehu boli odmenení. Bicykle, kolieskové korčule a lopty dostali deti, ktoré obsadili prvé tri miesta v oboch kategóriách. A lopty pre všetkých účastníkov súbehu prebrali riaditelia základných škôl z Aradáča, Starej Pazovy, Kulpína, Hložian, Lalite, Báčskeho Petrovca a Selenče.