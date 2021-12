Dizertačná práca Ondreja Drugu (1990), ktorú úspešne obhájil na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 6. júna 2019, je pomenovaná Odbojové aktivity vojvodinských Slovákov v rokoch 1938 – 1941.

V nej sa možno dočítať, že vojvodinskí Slováci patrili medzi veľmi agilné krajanské komunity so silným vzťahom k medzivojnovej Československej republike. Predložená dizertačná práca spracúva doteraz takmer nedotknutú časť dejín tejto komunity a hlavným cieľom práce je priblížiť a analyzovať činnosť vojvodinských Slovákov na pomoc Československu v období jeho ohrozenia zo strany nacistického Nemecka a po jeho rozbití činnosť na podporu československého protifašistického odboja.

V oboch prípadoch autor sleduje tri skupiny aktivít: hmotnú podporu vo forme finančných a materiálnych zbierok, prácu slovenskej vojvodinskej tlače na udržaní protifašistickej a protiľudáckej orientácie tejto komunity a priame zapojenie sa najaktívnejších jednotlivcov do odbojovej činnosti. Z chronologického hľadiska sa práca zameriava na obdobie definované časovým oblúkom od anšlusu Rakúska v marci 1938 do pádu Juhoslávie v apríli 1941. Autor v nej napomína, že dejiny dolnozemských Slovákov predstavujú dlhodobo nedocenenú tému slovenských dejín. Prejavuje sa to jednak v oblasti všeobecného povedomia spoločnosti o existencii týchto slovenských komunít, ktoré je v priemere nepostačujúce, ale aj po stránke relatívne slabej pozornosti vedeckej komunity na Slovensku.

Dejiny vojvodinských Slovákov, ktorí sa medzi dolnozemských radia, taktiež nikdy nepredstavovali pre slovenskú vedu prioritnú tému, hoci táto aktívna komunita pritom viackrát zasiahla aj do celonárodných dejín Slovenska. Po abstrakte po slovensky a anglicky, predhovore a zozname skratiek, práca obsahuje úvod a päť bohato členených častí. Potom nasleduje ešte záver, resumé a zoznam použitých prameňov a literatúry.







ADVERTISEMENT

Publikáciu Odbojové aktivity vojvodinských Slovákov v rokoch 1938 – 1941 Ondreja Drugu spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade ako 7. zväzok v edícii Doktorské dizertácie. Zároveň je to 277. publikácia vydaná v SVC. Táto publikácia rozmerov 20 x 14 cm, vytlačená na ofsetovom papieri, zlepená do mäkkej väzby, v rozsahu 272 strán, vyšla s vročením 2021. V náklade 150 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.