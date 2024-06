V povolebnom období, keď sa pracovné stretnutia striedali, prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa dotkol aj územnej celistvosti našej krajiny a teda aj skutočnosti, že Rezolúcia 1244 hovorí o územnej celistvosti Spolkovej republiky Juhoslávie a jej právneho nástupcu, ktorým je Republika Srbsko, no cudzinci si z tej rezolúcie berú len to, čo im zodpovedá.

„Zodpovedá im Rezolúcia 1244, že môžu na Kosovo poslať vojakov NATO, ale nezodpovedá im, že Srbsko pošle až tisíc svojich vojakov a policajtov. No tu to platí a táto druhá vec, ktorá by mala platiť pre Srbsko, neplatí,“ poznamenal prezident.

Zdroj a foto: IG/buducnostsrbijeav