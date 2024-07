Primátor Nového Sadu Milan Đurić sa zúčastnil na otvorení nových miestností Novosadského mládežníckeho fóra, ktoré sa nachádzajú v centre mesta.

„Nový priestor Novosadského mládežníckeho fóra je len jedným zo série krokov, ktorými sa približujeme k našej mládeži a jej potrebám. Tu budú môcť všetci členovia organizovať aktivity prostredníctvom dielní, školení a kurzov a dôležitou súčasťou práce bude aj kariérové ​​poradenstvo,“ povedal primátor Ðurić.

Primátor vyjadril potešenie, že priestor bude k dispozícii aj ľuďom so zdravotným postihnutím.

„Som rád, že tu budú môcť tráviť voľný čas všetci mladí ľudia, ak si to želajú, nielen členovia fóra. Vzhľadom na viac ako atraktívnu lokalitu som si istý, že toto miesto sa rýchlo stane navštevovaným a obľúbeným, pretože sa nachádza na pešej zóne a svojou náplňou je veľmi vnímavé pre mladých ľudí. Veľa sme investovali do mladých ľudí a mnohonásobne sa nám to vrátilo. Skutočné výhody sa ešte len prejavia, pretože investovanie do mladých ľudí je investíciou do budúcnosti,“ poznamenal primátor Đurić.