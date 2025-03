V príhovore prízvukoval, že za posledné roky sa knižný veľtrh výrazne rozvíja – je viac návštevníkov, ako aj vydavateľov. „Už neexistuje dilema, či niekto chce vystavovať na tomto veľtrhu, ale je otázkou, ako sa pripraví a predstaví v meste, ktoré je kolískou srbského vydavateľstva. Povedal by som, že sa našla rovnováha medzi ekonomickým a kultúrnym podujatím,“ povedal Kolundžija.

Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković pozdravujúc prítomných zdôraznil, že vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu v krajine bolo ťažko zorganizovať tohtoročný veľtrh. Z toho dôvodu poďakoval za pomoc Mestu Nový Sad, Pokrajinskej vláde, ako aj vláde Republiky Srbsko. „Žiaľ, tohto roku nemáme veľtrh vzdelávania, ako ani NS Gaming Week, no napriek všetkému podarilo sa nám zorganizovať najobsiahlejší knižný veľtrh za posledných 10 rokov. Máme tu aj Detský kútik, ktorý realizujeme spolu s Kultúrnym strediskom Nového Sadu a Mestskou knižnicou,“ povedal riaditeľ Cvetković a zároveň avizoval, že návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s početnými spisovateľmi a, pravdaže, využiť aj veľtrhové zľavy na nákup kníh.

V otváracom ceremoniáli sa prítomným prihovorila aj členka Mestskej rady pre kultúru Mesta Nový Sad Maja Čeremidžićová-Šainovićová.

Súbežne prebieha aj výstava umenia Art Expo a pracovná doba veľtrhu a výstavy odo dnes do štvrtka 20. marca bude od 10.00 do 20.00 hodiny, v piatok a sobotu od 10.00 do 21.00, v nedeľu od 10.00 do 20.00 a v pondelok 24. marca od 10.00 do 16.00 hodiny.