Slovensko 30. septembra očakávajú parlamentné voľby. Aktuálne sa robia permanentné prieskumy, ktoré analyzujú mienku voličov.

Prieskumy sa totiž realizujú tak, že sa náhodne vyberie 3 000 respondentov zo Slovenska, rozdielnej vekovej kategórie, národnosti, vzdelania, pohlavia a tí sa následne vyjadrujú, koho by volili, keby sa parlamentné voľby konali na nasledujúci víkend. Podľa posledného prieskumu sa strana Smer dostala na prvé miesto, Progresívne Slovensko je na druhom mieste a tretie zaberá strana Hlas. Pre mnohých sú uvedené preferencie veľkým prekvapením, nakoľko nikto nečakal, že sa Smer opäť vráti ako vládnuca strana, ktorej predsedom je bývalý premiér Róbert Fico. Aj bývalý premiér Peter Pellegrini so stranou Hlas (pričom v minulosti bol súčasťou vedenia Smeru) sa dostáva do popredia. Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka tiež dobre boduje na druhom mieste.

Strany, ktoré viedli poslednú vládu, sa dostali na štvrté a piate miesto a sú to – Obyčajní ľudia a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia, Sloboda a Solidarita, respektíve aj tieto by sa podľa posledného prieskumu dostali do parlamentu, ale ako koalícia. Predpokladá sa, že by svojich zástupcov v parlamente mohli mať dokonca aj strany – KDH, SNS a Sme rodina. Hlboko pod čiarou sú aktuálne strany: Demokrati, Modrí a Most-Híd. Odhaduje sa, že Slovensko v parlamentných voľbách opäť prežije zmenu, ale pravdepodobne sa k moci vrátia strany, ktoré už viedli Slovensko. Mnohí toto vidia ako stagnáciu krajiny a prinavrátenie sa k časom, keď Slovensko prežívalo pomerne zložité obdobie, ktoré sprevádzali početné kauzy.

