Letné mesiac pre mnohých športovcov predstavujú čas oddychu a získania nových síl na nastávajúce majstrovstvá. No Stolnotenisový klub Selenča aj letné mesiace využil na trénovanie svojich hráčov.

No vráťme sa na začiatku do júna, keď STK zožal veľké úspechy, keď sa dostal na prvé miesto Juhobáčskej oblastnej ligy. Znamenalo to iba jedno, že smerujú do vyššej, a to Vojvodinskej A ligy, kde sa aktuálne nachádza aj petrovský Stolnotenisový klub Mladosť.

Netreba zabudnúť spomenúť ešte jednu, a to RESTLINS ligu (Rekreačná stolnotenisová liga Nový Sad), v ktorej aktuálne hrajú Dávid Čapanda a Kristián Trusina. Túto ligu tvoria dokonca až sedem líg a selenčskí stolní tenisti sú, samozrejme, v prvej.

Letné aktivity

Ako sa dozvedáme zo STK Selenča, najmladší hráči klubu sa po skupinách zúčastňovali od júna do augusta Medzinárodného GEWO kempu v Krupnji. Ide o kemp, ktorého cieľom je podľa vekovej kategórie trénovať účastníkov, ktorí sú rozdelení do troch kategórií. Hráči selenčského STK sa kempu zúčastňujú už 4 roky. Prvú a druhú kategóriu hráčov uvedeného kempu trénovala Nada Banjac, ktorá je aj hlavnou trénerkou STK Selenča.

Určite je potrebné spomenúť aj pobyt Dávida Čapandu na Čínskej letnej škole stolného tenisu v Šanghaji od 23. júna do 22. júla. Letnú školu usporiadala Šanghajská športová univerzita a Čínsky stolnotenisový zväz. Zo Srbska sa letnej školy okrem Dávida zúčastnila aj Teodora Sudžumová. Ako nám aj sám Dávid potvrdil, letná škola bola plná intenzívnych tréningov, kondičných príprav, ale mali možnosť pozrieť si aj mesto, absolvovať niekoľko výletov, navštíviť kultúrno-historické pamiatky či naučiť sa určité prvky čínskeho písma.

Ďalších príprav sa zúčastnil aj Kristián Trusina, ktorý pobudol v Opátii, v Chorvátsku, od 1. do 8. júla. Totiž Stolnotenisový zväz Vojvodiny už dlhé roky do Opátie posiela mladých a úspešných stolných tenistov, ktorí majú možnosť učiť sa od skúsených trénerov.

Účasť selenčských stolných tenistov nevystala ani na republikových Športových hrách mladých, ktoré sa tohto roku konali v Petrovci na Mlave v polovici júla. Zúčastnila sa ich Milica Kovačevićová.

Pred STK Selenča je nová sezóna v novej lige, ako aj nové ciele. Prvý turnaj – Memoriál Lászla Petőho totiž už majú za sebou, no ten sa hral v Temeríne 26. augusta a bol nebodového charakteru. Na turnaji Bogdan Opačić v kategórii minikadetov získal 3. miesto a Dávid Čapanda získal dve tretie miesta v kategóriách do 15 a do 18 rokov.

Už 3. septembra sa selenčskí stolní tenisti zúčastnia Dní Subotice, kde sa bude hrať aj turnaj. Prvý bodový turnaj mladších kadetov čaká už 9. septembra v Čoke.