Na desiatej veľkej súťaži za radom sa srbská dámska volejbalová reprezentácia kvalifikovala do semifinále a bojovať bude o ďalšiu medailu v bohatej kolekcii.

Srbsko totiž na 33. majstrovstvách Európy v stredu večer vo štvrťfinále výsledkom 3 : 1 na sety prekonala Česko, postúpilo do semifinále a v boji o postup do boja o zlato sa v piatok stretne s Holandskom.

Srbky znovu zohrali fantastický zápas. V prvom sete naše rivalky nečakane vyhrali 26 : 24, ale v pokračovaní už Česko nemalo žiadnu šancu. Dokonca to vypadlo tak, ako keby naša selekcia zámerne prehrala v prvom sete s cieľom trochu viac času stráviť na palubovke, trochu dlhšie hrať a eventuálne vyskúšať daktorú taktiku dodatočne.

V ďalších troch setoch už Česko vo štvrťfinále získalo len 42 bodov, čiže bolo 25 : 17, 25 : 11 a 25 : 14. Znovu vynikla Tijana Boškovićová, ktorá mala 33 bodov. Výborné roly zohrali aj Sara Lozová, tiež Bianka Buša, Maja Aleksićová a Jovana Stevanovićová.

Srbsko dosiahlo aj siedmy triumf na turnaji. Po maximálnych vydaniach v skupine, kde sme výkon mali 5 – 0, v osemfinále padlo Švédsko a vo štvrťfinále aj spomenuté Česko. Naša reprezentácia bola veľmi presvedčivá, keďže sme prehrali len v troch setoch a v ani jednom stretnutí neboli žiadne dramatické momenty týkajúce sa konečných výsledkov.

Ruku na srdce – volejbalistky nás na to aj zvykli, napríklad v semifinále majstrovstiev Európy Srbsko nechýba od roku 2011 a od samostatnosti v roku 2006 nebolo Srbsko v semifinále len raz. V tom období sme šampiónom Starého kontinentu boli trikrát, získané sú dve strieborné medaily a jedna bronzová.

Preto je naozaj objektívne povedať, že to čo napríklad v mužskom basketbale predstavujú Spojené štáty americké, to je v dámskom volejbale naša reprezentácia. Pravdepodobne sa tímy, ktoré sa ocitnú v našej časti kostry, maximálne snažia vyhnúť sa nášmu tímu do poslednej chvíle, lebo si uvedomujú, že sú im šance minimálne. Nie len na európskej, ale na svetovej úrovni.

Za nami sú aj zmeny generácií – prvá medaila po dlhých rokoch v ženskom volejbale pribudla ešte v roku 2006 na majstrovstvách sveta v Japonsku. Vtedy v tíme boli Ivana Đerisilová, Nataša Krsmanovićová, Brižitka Molnarová, Anja Spasojevićová a vtedy mladá Maja Ognjenovićová.

Roky uplynuli a v roku 2011 sme získali prvé zlato – európske na šampionáte, ktorý spolu organizovali Taliansko a naša krajina.

Pribudli Milena Rašićová, Jovana Brakočevićová, Tijana Maleševićová. V tíme už nie je ani Brankica Mihajlovićová, Bojana Milenkovićová, ale sú to dievčatá novej generácie, ktoré, aspoň sa zatiaľ tak zdá, pokračujú v rovnakom rytme.

V semifinále je teda súperom Holandsko, s nimi máme pozitívnu bilanciu, ale je obozretnosť nevyhnutná. Už sme sa dostali ku koncu, všetky štyri selekcie sú silné. Predsa, dôverujeme našim dievčatám…

Začali sa aj majstrovstvá Európy volejbalistov

Vo chvíli, keď volejbalistky pomaly končia, začal sa šampionát Európy volejbalistov. Srbsko úspešne otvorilo turnaj, ktorý organizujú Taliansko, Bulharsko, Severné Macedónsko a Izrael.

Naši skupinovú fázu hrajú v Taliansku a v prvom kole presvedčivo prekonali Švajčiarsko výsledkom 3 : 0. Do konca skupinovej fázy naši zohrajú s Belgickom vo štvrtok, potom s Talianskom v piatok. Pokračovať budú aj duely s Estónskom v pondelok, kým skupinovú fázu uzavrieme stretnutím s Nemeckom v utorok.

Systém súťaže volejbalistov je rovnaký, ako aj v konkurencii volejbalistiek. To znamená, že do osemfinále postúpia štyri najlepšie tímy zo všetkých skupín.

Srbsko hrá v skupine A, ktorá sa v eliminačnom kole zlučuje so skupinou C. V tej súťažia Severné Macedónsko, Česko, Čierna Hora, Holandsko, Poľsko a Dánsko.

Okrem Poľska ostatní súperi nie sú na našej úrovni, takže by štvrťfinále ani v mužskej konkurencii nemalo byť v otázke.