Po štyroch kolách v Lige Európy a v Lige konferencií je situácia taká, že je Partizan blízko k postupu do eliminačného kola LK, a to z prvej pozície, kým je Crvena zvezda v nepriaznivej pozícii a z posledného miesta skupiny LE čaká na záverečné dve kolá.

Partizan aj druhýkrát za sedem dní prekonal celkom dobrý nemecký Kolín, tentoraz v Belehrade bolo 2 : 0 v prospech nášho predstaviteľa, ktorý si tým spôsobom zabezpečil pekný kapitál pred záverečnými duelmi v Lige konferencií.

V rámci skupiny D práve Partizan zostal jediným neporazeným celkom a po úvodných dvoch remízach sa mu podarilo dvakrát triumfovať nad objektívne silnejším klubom a tímom, ktorý má oveľa väčší rozpočet k dispozícii.

Kolín v dvojzápase proti Partizanu nedal ani jeden gól a značne si skomplikoval situáciu. Belehradčania sú na prvom mieste a sami rozhodujú o vlastnom osude. Majú príležitosť v čele tabuľky aj zostať a v tom prípade by sa automaticky kvalifikovali do osemfinále LK, čiže vyhli by sa prvému eliminačnému kolu.

Z druhej strany s ohľadom na to, že české FC Slovácko prekvapilo francúzsky celok Nice a za chotárom triumfovalo výsledkom 2 : 1, situácia sa skomplikovala a Česi stále majú šancu postúpiť, ale aj Partizan môže vypadnúť.

Belehradčania v nasledujúcom kole zohrajú vo Francúzsku a v poslednom na domácej pôde uvítajú práve FC Slovácko.

Zatiaľ je Partizan jeden z mála klubov, ktoré v skupinovej fáze ešte neprehrali. Okrem nich sú tu ešte turecký Basaksehir, španielsky Villarreal, anglický West Ham a švédsky Djurgarden. Rozdiel je iba v tom, že Partizan stále nemá garantovaný postup, ako spomenuté mužstvá, ale je blízko k play-off.

Bol podcenený, ale dokázal, že si vie zahrať aj na európskej scéne proti silným mužstvám a ruku na srdce – v tejto sezóne Partizan sa lepšie prezentoval ako Crvena zvezda.

Červeno-bieli prehrali v Budapešti

Crvena zvezda po triumfe nad Ferencvárosom v minulom kole na domácej pôde vo štvrtok hrala odvetný zápas proti tomuto tímu za chotárom. Maďarský predstaviteľ tentoraz triumfoval výsledkom 2 : 1 a poriadne sťažil eventuálny postup Belehradčanov do nasledujúceho kola.

Minulotýždňový triumf hráčov Zvezdy na domácej pôde bol skôr náhodou, ako demonštráciou kvality a zručnosti. O tom sme sa už zmienili a potvrdzujú to najmenej dve skutočnosti – triumf v minulý týždeň predovšetkým prišiel po góle z penalty a ďalších dvoch z diaľky, tiež realita, že v odvetnom stretnutí Zvezda bola v podradenej úlohe a nevedela vytvoriť žiadnu výraznú príležitosť.

Posily, ktoré sa na začiatku sezóny zdali dobré, sa v aktuálnom období zdajú ako priemerní či podpriemerní hráči, ktorí si nezasluhujú hrať v červeno-bielom drese.

Nemá za sebou ani Ferencváros ktovieaký skvelý výkon, ale dostatočný na nové tri body a prvú pozíciu v skupine.

O dva týždne maďarský celok zohrá s Monacom tiež na domácej pôde, kým Crvena zvezda zohrá revanš proti tureckému Trabzonsporu.

Náš predstaviteľ je v príliš ťažkej situácii a nerozhoduje sám o postupe, lebo musí čakať na výsledky aj ostatných rivalov v skupine. Po prvé, ak si nárokuje aspoň na presun do Ligy konferencií, Zvezda musí vyhrať v oboch pozostávajúcich stretnutiach, ale aj očakávať chybu aspoň jedného mužstva. Úloha nebude ľahká, lebo Trabzonspor nie je slabým celkom, a potom v poslednom kole budú Belehradčania hosťovať vo Francúzsku, čo bude ešte jedným ťažkým zápasom.

Prvé dva tímy v skupine postúpia do eliminačných kôl Ligy Európy, tretie sa presunie do Ligy konferencií, kým celky z posledných miest končia účasť.

Nasledujúce kolo LE a LK na programe bude 27. októbra a skupinovú fázu uzavrú stretnutia šiesteho kola 3. novembra.