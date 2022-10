Veľvyslanectvo Francúzska v Srbsku a jeho partneri Inštitút Veolia, Saint-Gobain, Decathlon, NALED a SKGO včera spoločne udelili ceny víťazom konkurzu Ekoopština.

Obec Bačka Palanka získala ocenenia v dvoch kategóriách – Energetická efektívnosť a Udržateľné vodné hospodárstvo. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili Nadežda Ganić a Milan Kraguljac – zástupcovia predsedu Báčskopalanskej obce, ktorým boli odovzdané ocenenia.

Súťaž bola určená pre všetky obce a mestá v Srbsku a rozdelená bola do 4 kategórií (udržateľné odpadové hospodárstvo, udržateľné vodné hospodárstvo, energetická efektívnosť budov, smart cities). Ocenenie dostalo celkovo 8 obcí a miest, ktoré získali aj študijné pobyty do Francúzska. Slávnostné odovzdávanie cien je poslednou fázou, ktorá zapojila do konkurzu verejný sektor, súkromný sektor, ako aj profesorov či univerzity.

Záujem účastníkov a partnerov, tak francúzskych, ako aj srbských, o toto prvé vydanie projektu bol veľký. Prišlo 60 prihlášok z 35 obcí a miest do 4 uvedených kategórií. Srbské školy predstavili 35 projektov pre kategóriu Zelená škola, z toho 15 projektov prišlo zo škôl, kde sa vyučuje francúzsky jazyk.

Slávnosť v mene všetkých partnerov a účastníkov súťaže otvoril francúzsky veľvyslanec Pierre Cauchard, ktorý pripomenul dôležité poslanie tohto konkurzu. Ocenil veľkú motiváciu všetkých účastníkov a množstvo interakcií, ktoré projekt inicioval medzi partnermi, samosprávami a srbskými školami. Zdôraznil, že Ekoopština má za cieľ stať sa pilierom francúzsko-srbskej spolupráce z hľadiska udržateľných miest.