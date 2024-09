Včera večer – vo štvrtok 5. septembra tamburášsky muzikál Palo inje, pao sneg (Padol mráz, padol sneh) v podaní Divadla mladých z Nového Sadu do Petrovca prilákalo aj množstvo cezpoľných divákov.

Novosadčania pod režijným vedením Darijana Mihajlova, svojráznym tamburášskym muzikálom Palo inje, pao sneg, ktorý bol inšpirovaný textom Vanju Čobanovova a ktorý upravil majster melodrámy Stevan Koprivica sa predstavili v rámci repertoára tohtoročného festivalu Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci.

O ľúbostnom príbehu a jeho prekážkach scénicky, pohybom, gestom, slovom a spevom sa vyjadrili herci Vanja Jovanovićová, Darko Radojević, Kristina Savkovová, Aleksa Ilić, Ivan Đurić a Saša Stojković a skupina balerín.

Ľúbostný príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa milujú, a ten tretí ich má pomýliť, sa odohráva v hudbe Jovana Adamova v priamom podaní tamburášskej kapely Velos.

Režisér Darijan Mihajlović sa vyjadril takto: „V Novom Sade som pred 23 rokmi režíroval svoje prvé hudobné dielo. Bola to tá škótska hra, ktorej názov sa v divadle nevyslovuje. Teraz robím opäť hudobné predstavenie, ktoré nie je klasické, ale má vážnosť, ktorú nečakáte, keď počujete tamburice. Je to nádherný príbeh lásky s autentickým vojvodinským citom. Naše divadlo sa málokedy zaoberá láskou. Filmy a seriály – áno, ale v divadle je to zriedkavé. Zdá sa mi, že je to preto, že ľudia si myslia, že láska je úbohá, zdá sa im to ako opotrebovaný cit, ktorý sa spája s nejakými nešťastnými Rusmi, ktorí sa zabíjajú, alebo Goetheho Wertherom, ktorý sa tiež zabíja kvôli láske. Je to nejaká falošná patetika, ktorá sa dnes ,nenosí‘, nie je v móde. Ale keď sú ľudské vzťahy oživené v niektorých iných médiách, ako sú seriály a filmy, vidíme, že láska je hlavnou témou všetkého, všetkých programov. Od základných, telenovelových, až po vážnejšie formáty, láska prežila na filme, v seriáloch. V divadle je ich veľmi málo a keďže rád pracujem na veciach, ktoré neexistujú, staviam hru o láske. Spojenie hudby a textu v tejto našej hre dodalo osobitú atmosféru a kúzlo, ktoré chytí divákov za srdce.“