Dramatická scéna Národného divadla Tošu Jovanovića zo Zreňaninu v septembri 2023 uviedla premiéru predstavenia Ljubinko a Desanka Aleksandra Popovića, teraz už klasika srbskej komédie, v réžii Milana Neškovića.

V piatok 13. septembra o 20. hodine na javisku Slovenského vojvodinského divadla práve táto inscenácia uzavrie tohtoročný ročník festivalu Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci. V tomto predstavení sa predstavia herci Sara Simovićová, Milan Kolak, Ivan Đorđević a Jovan Torački.

„Keď sme sa predierali závratnou divadelnou hrou Aleksandra Popovića, rozlúštili frašku a dešifrovali dávno zabudnuté miesta, remeslá a výrazy, čakali sme s nimi na lavičke v parku v daždi a objavili sme samotu veľkú ako oceán. Nekonečná potreba inej bytosti, blízkosti, lásky a priateľstva. Existencia, ktorá na to, aby bola uznaná, musí dostať potvrdenie inej. Výkrik, aby niekto potvrdil našu existenciu. A kým sa snažíme vyplniť čas, ktorý nám bol daný na tejto zemi, malé, často a zdanlivo nezmyselné rozhovory, vrúcny ľudský dotyk, poslucháč, partner a spoločník nás prinútia žiť a prežívať život čo najbezbolestnejšie. Jedinou šťastnou istotou v očakávaní neistého je pre Ljubinka a Desanku existencia toho druhého a ich zvláštna láska a spoločné sny. Bolo by dobré, keby sme tak ako August a Špialter vedeli, že aj my ich nájdeme na lavičke v parku,“ napísal o tomto predstavení autorský tím hry.

V texte hry sú zakomponované niektoré motívy, scény a monológy z televízneho seriálu Celý život za rok, ktorý natočil Aleksandar Popović, režírovali Vladan Slijepčević a Milo Đukanović a produkovala Televízia Belehrad v roku 1971.

Hudbou, tancom, hračkami, akrobaciou (choreograf Andrija Kulesević), fyzickými aj lingvistickými, Nešković dotvára tento tragikomický milostný príbeh tak, ako si to želá každá žena v domácnosti, ktorá sleduje televízny seriál vo svojej kuchyni – so šťastným ukončením.