Z dôvodu plánovaných prác na elektro sieti zajtra – vo štvrtok 23. mája bez elektriny bude Báčsky Petrovec.

A to občas od 9. do 14. hodiny bez elektriny budú obyvatelia ulíc: Gregora Tajovského, Petra Jilemnického, Konečná, Poľná, Đuru Salaja, Detvianska, 28. októbra: od Detvianskej do konca smerom k Magliću a Tehelná od Janka Čmelíka po 28. októbra.

V prípade nečasu práce budú odročené.