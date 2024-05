Prezident Vučić v New Yorku, kde bude OSN vo štvrtok v hlasovať o rezolúcii o Srebrenici, povedal, že čokoľvek pod 100 hlasov „za“ bude znamenať obrovské rozdelenie.

„Hovoril som s našimi priateľmi, očakávajú viac ako 100 hlasov áno zo 193 krajín, my očakávame, že budú mať menej ako 100 hlasov áno, čokoľvek nižšie bude znamenať obrovské rozdelenie. Veľká časť moslimských krajín nevystúpi, a to je pre nich jasný signál, že sú proti, určite sa ani do hlasovania nezapoja,“ povedal prezident Vučić.

Prezident Srbska Aleksandar Vučić ohľadom celej situácie z New Yorku povedal, že veľké krajiny podnikajú neuveriteľné veci a predkladajú desivé argumenty, aby presvedčili ostatných, aby hlasovali za uznesenie o Srebrenici, s cieľom vyvodiť morálnu a politickú zodpovednosť a odsúdenie Srbska a srbského ľudu so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.