Pred týždňom sme mali možnosť sledovať nový systém UEFA Ligy majstrov, ktorý je platný od tejto sezóny, a už v stredu a vo štvrtok nový formát uvedú aj do Európskej ligy.

Vlastne nový systém súťaže je už prezentovaný a viac-menej je jasný aj širšiemu auditóriu. Zatiaľ sú názory rozdielne, časť odborníkov a fanúšikov mieni, že je nový systém dobrý a tým vraj každý zápas má význam, zatiaľ čo druhá časť mieni, že sa mnoho medzi bohatými a menej bohatými nemení – ba čo viac, len sa prehlbuje. Zatiaľ je ťažko uzavierať, keďže za nami je len jedno kolo Ligy majstrov, kým Liga Európy, ako sme spomenuli, odštartuje práve v stredu a vo štvrtok.

Medzi dvomi najlepšími európskymi klubovými súťažami nie je rozdiel vo formáte – v skupine všetkých 36 tímov zohrajú osem zápasov a v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami je to o dva zápasy viac, keďže namiesto šesť tímy zohrajú osem duelov.

V Konferenčnej lige je tiež 36 tímov, tá odštartuje na budúci týždeň, ale v tejto súťaži sa hrať bude ako aj dosiaľ – šesť zápasov.

No keď sa vrátime k Európskej lige, treba spomenúť to, že naša krajina v nej predstaviteľa nemá. Vlastne tí, ktorí v nej boli, v kvalifikácii už vypadli – Vojvodina bola eliminovaná proti holandskému Ajaxu v druhom kvalifikačnom kole, kým Partizan neuspel v treťom proti švajčiarskemu Luganu.

V play-off kole hral TSC, ale tiež bol eliminovaný, a to proti izraelskému Maccabi Tel Aviv, takže srbské kluby v druhej UEFA súťaži podľa kvality nemáme.

Ako vieme, Vojvodina a Partizan neskoršie neuspeli ani v Konferenčnej lige, kým TSC chtiac-nechtiac po prehre v play-off kole kvalifikácie na LE zakotvil v Konferenčnej lige.

Zo zaujímavejších zápasov prvého kola vysúvame stretnutia Dynamo Kyjev – Lazio, Nice – Real Sociedad, Ajax – Beşiktaş a AS Rím – Athletic Bilbao.

Treba spomenúť aj to, že je ligová fáza na programe do 30. januára budúceho roka a už viac nie sú transformácie z jednej do druhej súťaže, ako to bolo dosiaľ.

Aj v LE teda prvých osem tímov po ligovej časti priamo postupujú do osemfinále, celky z miest 9 až 24 zohrajú play-off, kým nižšie umiestnené budú eliminované. To znamená, že Atalanta, ako víťaz LE z minulej sezóny, trofej určite neobháji, keďže hrá v Lige majstrov v tomto ročníku.

Akokoľvek, Liga Európy sa len začína, určite je pred nami množstvo zaujímavých súbojov a zmien v rebríčku do posledného kola. Práve tá skutočnosť, že až 24 tímov postupuje, je dodatočnou motiváciou pre všetkých.

Konferenčná liga, ako sme spomenuli, odštartuje v októbri a vyvrcholí v decembri. Systém je rovnaký – osem najlepších pôjde do osemfinále, ďalších šestnásť celkov zohrajú play-off.

Titul v Lige majstrov obhajuje Real Madrid, v Lige Európy vyhrala Atalanta, kým v minulej sezóne v Konferenčnej lige oslavoval Olympiacos.