JEDNOTA – HAJDUK 1918 5 : 2 (2 : 0)

Staropazovským členom Srbskej ligy – skupiny Vojvodina úspešne vyšiel vstup do dôležitého zápasu, ktorý mal po prestávke nečakaný prevrat v réžii strážcu siete hostí. Už v 14. minúte sa ujali zaslúženého vedenia po neustálom tlaku, keď najlepší jednotlivec na ihrisku Aleksandar Maoduš prenikol po ľavej strane, dostal sa k päťke a po veľkej skrumáži sa najlepšie vynašiel a šikovne dorazil loptu do opačného uhla. Hostia odpovedali rovnakým spôsobom. Po vynútenom rohovom kope Šušnjar hlavou zachytil, ale lopta zakončila tesne popri pravej strane brány. V 32. minúte aktívnejším domácim sa podarilo zdupľovať výsledok. Jovan Bobar po jednoduchej akcii presne strelil z diaľky, jeho strelu krátko odrazil brankár hostí a nabiehajúci Luka Đorđević bez veľkých ťažkostí dorazil loptu do siete. Tesne pred odchodom na oddych hostia nebezpečne pohrozili, ale prudkú strelu Arežinu brankár domácich Mane Marković stačil vyraziť na rohový kop, ktorý hostia nevedeli využiť.

FK JEDNOTA: Marković, Igor Cvetojević, Moravac (Jandrić), Maoduš, Nikolić (Plavšić), Beljić, Radosavljević, Pilipović (Tošić), Đorđević (Šukunda), Trivić, Bobar

V úvode druhého polčasu domáci sa tlačili dopredu a v 56. minúte sa im podarilo zvýšiť výsledok na 3 : 0. Pilipović totiž využil chybu váhajúcej obrany hostí a zvnútra šestnástky presnou strelou usmernil loptu do nechránenej siete.

Hostia sa však nevzdávali ani po vylúčení nešportovo správajúceho sa brankára Drinčića, ktorý vybehol až do stredu ihriska a pokúsil sa fyzicky zaútočiť na dvoch domácich hráčov, urážal aj rozhodcu Raukovića zo Subotice, a tento ho predčasne poslal von z ihriska. Tým svojim spoluhráčom, ktorí sa snažili výsledok skorigovať, urobil veľkú škodu. Využili veľký psychický pokles v hre mladých a neskúsených domácich hráčov. Dve pekné strely veľmi dobrého Vujoševića skončili v sieti Markovića.

V nadstavenom čase náhradník Stefan Tošić využil slabú obranu hostí, ktorí všetky sily vrhli do útokov. Ocitol sa zoči-voči s náhradným brankárom Golovićom, a vzápätí ho tento nedovoleným spôsobom zrazil v šestnástke. Správne usmernenú jedenástku Bobar premenil na štvrtý gól a strážca siete hostí, práve ako i jeho predchodca, videl červenú kartu. Pred posledným pískaním Tošić využil nepozornosť svojich strážcov a piatym gólom uzavrel skóre zápasu.

V posledných chvíľach zdĺhavého letného prestupového termínu vedenie Jednoty sa postaralo o dve kvalitné mladé posily. Do mužstva pribudli stredopoliar Srđan Micić (Hajduk Belehrad) a stredný útočník Veljko Ćirić (Mačva Bogatić).

V nasledujúcom kole Jednota sa na pekne upravenom novom štadióne v Nových Bánovciach stretne s domácim Omladincom, ktorý má po šiestom kole rovnaký počet bodov (9) ako aj Jednota.

Matej Bzovský

Výsledky 6. kola: Bečej 1918 – OFK Vršac 1 : 2, Dinamo 1945 – Radnički 1912 1 : 2, Stari grad – Prvi maj 0 : 1, Tisa – Tekstilac 1 : 3, Borac (Š) – Omladinac 1 : 0, Borac – OFK Kikinda 1909 4 : 1.