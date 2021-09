Prvého septembra okrem základných a stredných škôl svoje brány otvorili aj všetky oddelenia Predškolskej ustanovizne Kolibri, ktoré pôsobia na území Obce Kovačica.

V tomto školskom roku záväzný predškolský program v Obci Kovačica absolvuje 205 detí, kým úhrnný počet zapísaných detí do tejto škôlky, buď do prípravného predškolského programu, alebo na poldenný či celodenný program, je 473. Z toho najviac predškolákov zapísaných je v Kovačici – 175 a v Padine 83. Z Kolibríka však hovoria, že tento počet detí sa spravidla do konca októbra mierne mení, no výrazné výchylky nebudú.

Škôlkari v Obci Kovačica, vo všetkých siedmich oddeleniach, prípravný predškolský program absolvujú v štyroch jazykoch, a to po slovensky, po maďarsky, v rumunčine a po srbsky. Zákon o základoch systému výchovy a vzdelávania určuje povinný prípravný predškolský program v trvaní najmenej 9 mesiacov v roku pred zápisom do školy. Povinný predškolský program v Kovačici absolvuje 52 a v Padine 48 detí, ako informovala Nataša Kostićová, zástupkyňa riaditeľky PU Kolibri v Kovačici. „V tomto roku je skutočne rekordný počet zapísaných detí, a najmä v Kovačici, až 175, takže jedna skupina poldenného pobytu pracuje ako celodenný, čo výrazne prispelo k zmenšeniu zoznamu prihlásených detí,“ vysvetlila Kostićová.

Okrem pravidelnej údržby a sanácie jednotlivých problémov v niektorých oddeleniach PU Kolibri v priebehu leta bola vykonaná sanácia strešnej konštrukcie, ako aj inštalácia hromozvodu na budove Predškolskej ustanovizne Kolibri v Kovačici. Spomenuté práce vedenie škôlky vyfinancovalo vďaka prostriedkom zo súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v hodnote milión dinárov a na opravu strechy vyčlenili 50 000 dinárov z vlastných zdrojov.