Po tom, ako si štvrťfinále Ligy majstrov v utorok vybojovali londýnska Chelsea a lisabonská Benfica, v stredu to vyšlo aj talianskemu celku AC Miláno, tiež mníchovskému gigantu Bayernu.

Štyria účastníci tohtoročnej Ligy majstrov sú známi, ďalších štyroch budeme mať o necelý týždeň, keď zohrané budú štyri odvetné zápasy osemfinále, ktoré tiež na programe budú v utorok a v stredu.

Samozrejme, a podľa očakávaní (dokonca inak nemohlo ani byť, pre skutočnosť, ktoré kluby do osemfinále postúpili) zatiaľ sú všetci účastníci štvrťfinále zo západnej Európy a rovnako bude aj o týždeň, keď sa im pridajú celky z najvyspelejších krajín Starého kontinentu. Proste je to tak, už roky absolútne dominujú tí najbohatší a len sa striedajú v záverečných kolách, lebo v takej konkurencii ozaj len maličkosť rozhoduje o tom, kto postúpi a kto vypadne.

Napríklad včera vypadol jeden z najbohatších klubov sveta, francúzsky PSG, ktorý tak znovu zostane bez trofeje v Lige majstrov. Veľmi si ho prajú, ale pre karmické či niektoré iné dôvody proste na to nemôžu. Znovu nedokázali triumfovať proti Bayernu, ktorí ich zastavil aj vtedy, keď k víťazstvu v Lige majstrov boli najbližšie – vo finále v roku 2020. Ani tentoraz Bayernu nedali gól, nestačili im na to ani dva zápasy a analyzujúc komentáre na spoločenských sieťach možno uzavrieť, že priemerná športová verejnosť z eliminácie PSG nie je rozčarovaná, alebo presnejšie – z toho nie je smutná. Mnohí mienia, že ide o umele vytvorený klub, ktorý po hromade má početné hviezdy vďaka prostriedkom z Blízkeho východu, ale práve tieto hviezdy, akými sú Messi, Neymar, Mbappé a ostatní znovu na európskej scéne nič neurobili.

PSG nemá mentalitu víťaza, nemá bohaté dejiny (klub bol založený v roku 1970), tým ani ktovieakú tradíciu. Príchod bohatého investora v priemernom športovom divákovi skôr vyvolal revolt ako sympatie.

Z druhej strany Bayern je inštitúcia. Najúspešnejší nemecký klub s viac ako storočnou históriou a vitrínami plnými trofejí.

V poslednom období sa aj v nemeckej Bundeslige stal priveľa dominantný, takže mnohí už nemeckú elitnú súťaž posmešne pomenúvajú farmárska liga, keďže Bayern naozaj konkurenciu nemá. V aktuálnej sezóne zatiaľ majú rovnaký počet bodov ako Borussia Dortmund, ale nemal by nás prekvapiť fakt, ak na konci sezóny Bayern získa aj jedenásty titul zaradom. Určite sa o postup do štvrťfinále LM tohto roku museli poriadne potrápiť, ale aj tak sa nedá vyhnúť dojmu, že Bayern proti PSG rutinovane postúpil. Úhrnne bolo 3 : 0, niekoľko gólov im neuznali rozhodcovia, pre objektívne dôvody, ale tiež sa zdá, že mohli dať ešte niekoľko.

Francúzi musia počkať najmenej do novej sezóny. Potom sa určite znovu posilnia, pravdepodobne do tímu dorazia nové mená a znovu cieľom bude trofej v Lige majstrov.

Ostatní štvrťfinalisti

Postúpila aj londýnska Chelsea, ktorá eliminovala Borussiu Dortmund. V prvom stretnutí Milionári vyhrali 1 : 0, kým v revanš stretnutí Chelsea triumfovala 2 : 0, čo stačilo na postup. Londýnčanom sezónu zachráni len eventuálny triumf v Lige majstrov, ale zdá sa, že by sa uspokojili aj s postupom do semifinále. Tím je v akejsi trme-vrme, počas sezóny minuli množstvo peňazí, ale zatiaľ sú výsledky skromné. V Premiér lige sú len na pozícii desať, v FA pohári vypadli razom na štarte, v EFL Pohári tiež slabo pochodili.

Postup proti Borussii trochu rany zahojí, ale tento celok netreba podceniť. Londýnčania už v takejto situácii neraz boli a práve v takých momentoch boli najpresvedčivejší. Dokonca v podobnom ovzduší v sezóne 2020/2021 v Lige majstrov aj triumfovali.

Na záver spomeňme aj postup celku Benfica, ktorá rutinovane eliminovala belgický Club Brugge úhrnným výsledkom 7 : 1. Belgičania boli príjemným prekvapením skupinovej fázy, ale samotný postup do osemfinále je pre nich prémia. Benfica je aj v tejto sezóne dobrá, bez ohľadu na to, že neustále produkuje nových, mladých a veľmi dobrých futbalistov, ktorých potom predáva do najväčších klubov. Reálne Club Brugge nebol meradlom a možnosti portugalského tímu si overíme vo štvrťfinále.

Po sezóne 2011/2012 sa do štvrťfinále LM konečne dostalo aj AC Miláno, ktoré asi v dosiaľ najnudnejšom dvojzápase aktuálnej sezóny úhrnným výsledkom 1 : 0 eliminovalo anglický celok Tottenham Hotspur.