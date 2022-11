Rekordne rýchlo je dohraná skupinová fáza Ligy majstrov v aktuálnej sezóne. V podstate UEFA ani nemusela uvažovať o poveternostných podmienkach počas zimy na severe Európy pre snehové kalamity, ktoré bývajú v Nórsku či vo Švédsku. V predchádzajúcich sezónach práve z týchto dôvodov sa prihliadalo na to, aby kluby zo severu Európy zápasy na domácej pôde nehrali v decembri, ale teraz je skupinová fáza už za nami a rovnako po štvrtkových súbojoch bude aj v Lige Európy a v Lige konferencií.

Nič senzačné sa neudialo a do osemfinále postúpili favoriti, absolútne všetci účastníci sú zo západnej Európy.

Asi najvýchodnejšie umiestneným celkom v osemfinále bude taliansky Neapol, čo iba potvrdzuje neraz spomenutú skutočnosť, že je rozdiel medzi bohatými a chudobnými enormný a už sa situácia v dohľadnej budúcnosti sotvaže zmení.

Štyri anglické, štyri nemecké, tri talianske, dva portugalské, po jeden španielsky, belgický a francúzsky klub – je to resumé skupinovej fázy a svojráznym zahlásením prvého eliminačného kola. Situácia sa každoročne opakuje a preto sa Liga majstrov pomaly stáva nudnou súťažou. Nie je síce uzavretá, ako americké NBA, MLB či NHL a NFL, ale nie je potrebná forma, aby súťaž v podstate bola práve taká.

Asi nikto neuvažuje o tom, že by niektorý celok mohol prekvapiť, ako napríklad mužstvá z futbalovo celkom solídnych líg – Grécka, Turecka, Maďarska, eventuálne Ukrajiny, Rakúska, a prečo nie aj z Chorvátska či zo Srbska.

Jasné je, že pre tieto krajiny pozostávajú futbalové omrvinky, a preto sa UEFA rozhodla už o niekoľko rokov odštartovať nový formát Ligy majstrov, v ktorom súťažiť v „skupinovej fáze“ bude 36 tímov. Samozrejme, najväčší osoh z toho znovu budú mať tie najvyspelejšie krajiny a najsilnejšie ligy.

Osemfinále sa hrať bude na jar

Žrebovanie osemfinále Ligy majstrov v sezóne 2022/2023 bude prebiehať 7. novembra. Ôsmi víťazi skupín sú nasadení, osem celkov z pozície dva sú nenasadené tímy. V prvom eliminačnom kole navzájom súťažiť nemôžu kluby z tej istej krajiny, čo od štvrťfinále už nie je vylúčené.

Bez ohľadu na to, že skončili na druhom mieste, pravdepodobne si nik nežiada za rivala PSG či Liverpool. Predsa môžeme očakávať derby stretnutia už v prvom eliminačnom kole, lebo je zostava silná, a takmer je isté, že na seba narazia najmenej dvaja velikáni.

Prekvapením je belgický Club Brugge, ktorý postúpil do osemfinále prvýkrát. V skupine skončili na druhom mieste, aj keď dve kolá pred koncom boli presvedčivo prví. Pre nich, vážiac si ich možnosti a vydania, je pravdepodobne aj osemfinále veľkým úspechom a pozitívny výsledok v tejto fáze bude senzáciou.

Z druhej strany máme aj celky, ktoré rozčarovali. Predovšetkým sa to vzťahuje na Španielov, lebo do osemfinále postúpil iba Real Madrid. Sevilla a Barcelona (druhýkrát po sebe sa Katalánci musia uspokojiť s Ligou Európy) sa presťahujú do LE, zatiaľ čo Atlético Madrid skončil na poslednom mieste skupiny a pre nich je európske dobrodružstvo skončené.

Ak sa krátko zdržíme pri Barcelone, kríza je viac ako očividná a klub bude potrebovať dlhšie obdobie na to, aby dosiahol úroveň, na akej bol pred niekoľkými rokmi.

Rozčaroval aj Juventus, ktorý bol tretí v silnej skupine s PSG a Benficou, a iba po poslednom kole mali futbalisti z Turína garantovaný presun do LE.

Sezónu na európskej scéne končí aj záhrebské Dinamo, ktoré skončilo ako štvrté v skupine. Mali šancu zostať aspoň v Lige Európy, ale nevyšlo to. V poslednom kole za chotárom v Londýne prehrali proti Chelsea, ale s tohtoročným vydaním môžu byť spokojní.