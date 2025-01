Po kratšej zimnej prestávke sa do programu vracajú UEFA futbalová Liga majstrov, tiež Liga Európy. Ako vieme, tieto dve súťaže, rovnako ako aj Konferenčná liga sa od sezóny 2024/2025 hrajú podľa nového formátu, ktorý svoje premiérové vydanie práve sledujeme.

Zápasy siedmeho kola Ligy majstrov sú na programe v utorok a v stredu a náš predstaviteľ, čiže majster Srbska Crvena zvezda vystúpi dnes a na štadióne Rajka Mitića jej rivalom od 21. hodiny bude holandský celok PSV.

Belehradčania počas doterajšieho priebehu Ligy majstrov dosiahli len jeden triumf, keď v piatom kole v novembri prekonali nemecký VfB Stuttgart veľmi presvedčivým výsledkom 5 : 1, ale zažili až päť prehier – v prvom kole proti portugalskému tímu Benfica na domácej pôde, v druhom kole proti Interu za chotárom, potom proti Monacu, neskoršie aj proti Barcelone.

Nasledoval spomenutý triumf nad Stuttgartom a pred zimnou prestávkou Crvena zvezda prehrala proti AC Milánu za chotárom, keď v polovici decembra v Miláne bolo nešťastných 1 : 2. Spomenieme si, že hráči a vedenie klubu (zdá sa opodstatnene) boli veľmi rozčarovaní a revoltovaní z toho, že rozhodca uznal druhý gól Talianov pri konci zápasu, ktorý bol vsietený po očividnom faule. Predsa, ani hlavný rozhodca, ani VAR rozhodcovia nezareagovali.

Šanca na postup do eliminačných kôl je pre belehradský klub malá, keďže má iba tri získané body, zatiaľ čo záhrebské Dinamo, ktoré je momentálne na pozícii 24, poslednej, ktorá prináša postup do eliminačných kôl, inkasovalo osem bodov.

Crvena zvezda má teda len teoretickú šancu na postup a aj tú jej zachrániť môže len eventuálny triumf nad utorkovým rivalom. Okrem toho na postup Crvena zvezda potrebuje aj priaznivé výsledky iných zápasov. Uvedomuje si to aj hlavný tréner Vladan Milojević, ktorý však na nedávnej tlačovej konferencii uviedol, že bojovať budú kýmkoľvek na postup budú mať aj minimálnu šancu. Dodal, že pre Crvenu zvezdu je veľkým špecifikom hrať súťažný zápas v januári, keďže je v našej lige v tomto období stále aktuálna zimná prestávka a, podľa jeho slov, je celkom iné počas zimy hrať priateľské zápasy.

Akokoľvek, Crvena zvezda sa bude snažiť získať pozitívny výsledok proti PSV, ktorý tiež má osem bodov a veľmi dobrú šancu na postup. Holanďanom by znamenal aj bod, kým by eventuálny triumf pre nich už po siedmom kole fakticky znamenal to, že postup majú garantovaný.

V poslednom kole, ktoré sa hrať bude na budúci týždeň, za chotárom náš šampión zohrá so švajčiarskym predstaviteľom Young Boys, ktorý žiadnu šancu na postup ďalej nemá.

Známe je to, že Top 8 zabezpečené má zatiaľ iba Liverpool, a to znamená, že anglický predstaviteľ nebude hrať prvé eliminačné kolo vo februári, ale postúpi priamo do osemfinále.

Ostatných sedem klubov, ktoré finišujú na prvých miestach, čaká rovnaký scenár, ale pravdepodobne iba po poslednom kole bude známy zoznam najúspešnejších, lebo je rozdiel medzi tretím Arsenalom a belgickým celkom Club Brugge na 19. mieste iba tri body.

Šancu na postup nemajú spomenutý Young Boys, tiež ani Slovan Bratislava, Red Bull Leipzig, ale ani talianska Bologna, ktorá má dva body.

Liga Európy pokračovať bude zápasmi siedmeho kola vo štvrtok, kým Konferenčná liga má ligovú fázu za sebou.

Totiž iba v tejto súťaži v prvej fáze zohrali len šesť kôl a ako je známe od decembra, do prvého eliminačného kola postúpil aj náš predstaviteľ TSC Báčska Topola, ktorý v prvom eliminačnom kole zohrá s poľskou Jagielloniou. Zápasy sú na programe 13. a 20. februára a treba zdôrazniť, že TSC prvý zápas zohrá doma.

Na záver len konštatácia, že na rozdiel od minulých sezón od aktuálnej už nie je platné tzv. „presťahovanie“ z jednej do druhej súťaže, ako napríklad z Ligy majstrov do Ligy Európy.

Prvých 24 tímov z každej súťaže postupujú do eliminačných kôl, kým celky z miest 25 až 36 končia svoje európske vydania v danej sezóne.