Relatívne priaznivé počasie tejto zimy vyhovuje cestárom aj v Starej Pazove, ktorí upravujú tamojšie vozovky. Občania z Vinohradníckej ulice v Starej Pazove sa v týchto dňoch potešili príchodu stavebných strojov na odstraňovanie starého asfaltu, po ktorom bude nasledovať dôkladná úprava aj tejto vozovky.

Ulica je príliš frekvenčná, skadiaľ prechádzajú aj traktory s vlečkami a ťažké nákladné vozidlá a z tejto ulice priamo pokračuje cesta do Nových Karloviec, známejšej dediny ako Sase, kde sa nachádza aj obecná skládka. Nedávno, keď je obnovovaná magistrálna vozovka smerom do Inđije, touto ulicou bola doprava presmerovaná do susednej obce, čo dodatočne ruinovalo tento cestný smer.

Po úprave aj tejto vozovky v Starej Pazove doprava pre všetkých účastníkov bude oveľa ľahšia a bezpečnejšia. Práce vo Vinohradníckej ulici sa začali od kruhového objazdu s Ulicou kráľa Petra 1. osloboditeľa.