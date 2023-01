Vo Futogu prebieha výstavba športového areálu, celkovej rozlohy 5 065 m2, ktorý včera navštívil primátor Nového Sadu Milan Đurić.

„Táto investícia je jednou z najväčších realizovaných z rozpočtu Mesta Nový Sad a som rád, že sa koná podľa plánovanej dynamiky a bude ukončená do konca tohto roku. Na realizáciu projektu sme z mestského rozpočtu vyčlenili takmer 1,8 miliardy dinárov, majúc pritom na zreteli rovnakú kvalitu života, tak v samotnom meste, ako aj v jeho prímestských častiach. Spolu s touto investíciou pokračujeme aj v investíciách do športovej infraštruktúry a zariadení na verejných plochách. V tomto roku rekonštruujeme aj vonkajšie bazény v Športovom stredisku Sajmište v hodnote 72 miliónov dinárov a investujeme aj do nových športovísk, vonkajších posilňovní a do detských ihrísk po celom meste,“ povedal primátor Đurić.

V športovom areáli vo Futogu budú okrem krytých bazénov aj vonkajšie športoviská, a to dva basketbalové, dva volejbalové a dva tenisové kurty, ako aj detské ihriská a vonkajšie posilňovne.

Ján Pálik